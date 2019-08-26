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Дієтолог назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість

Lite » Краса 26.08.2019 - 08:46
Дієтолог назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Довше залишатися молодою допоможе правильний вибір продуктів

У наш час нікого не здивуєш великою кількістю їжі. Харчова індустрія розвивається і пропонує нам все більшу кількість різних продуктів, часто вже готових до вживання. Люди все менше часу витрачають на приготування, отримуючи упаковку, яку потрібно тільки розігріти. В цих умовах стає можливим вибирати найкраще для себе, враховуючи свої потреби організму у поживних речовинах, мінералах, вітамінах, харчових волокнах, зазначила дієтолог Олена Кален. До речі, раніше вона розповіла, як можна побороти переїдання.

На своїй Instagram-сторінці експерт зазначила, що з точки зору дієтології і чоловік, і жінка можуть їсти однакові продукти. Різниця тільки в кількості і балансі нутрієнтів. Важливо навчитися прислухатися до свого тіла, воно само підкаже, яких елементів не вистачає. Цей сигнал приходить у вигляді бажання з'їсти якусь певну їжу, коли ми зголодніли.

Пам'ятайте, що якщо вас тягне на якісь продукти без почуття голоду, то швидше за все, мова йде про якусь психологічну потребу організму. У цьому випадку немає сенсу використовувати продукти. Вони не допоможуть задовольнити психологічні потреби, краще навчитися з ними правильно працювати.

Дієтолог назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Так які ж продукти варто включити в раціон жінці? Більшість жінок стурбовані тим, як зберегти красу і молодість на довгі роки. Пружна шкіра, міцні нігті, блискуче густе волосся, чиста і рівна шкіра — всьому цьому буде сприяти правильний вибір продуктів. Для збалансованого харчування важливо включати не менше 30 різноманітних продуктів на тиждень.

Щоб збалансувати свій раціон, зверніть увагу на наступні продукти:

1. Сир. У ньому багато кальцію і вітамінів групи В. Добре допомагає зняти роздратування, яке часто виникає перед критичними днями. Вибирайте сири з пониженим вмістом жиру.

2. Горіхи. Відмінне джерело ненасичених жирних кислот, що живлять тканини. Краще вживати після вимочування, так як в противному випадку при їхньому переварюванні виводиться частина поживних речовин.

Дієтолог назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість

Ілюстративне фото (unsplash.com)

3. Коренеплоди. Зверніть увагу на капусту кольрабі, буряк, корінь селери, редис дайкон. Вони містять клітковину, добре насичують і в них немає, на відміну від картоплі, важкого для перетравлення крохмалю. Спробуйте вживати їх у сирому вигляді, заправляючи лимонним соком.

4. Рафіновані рослинні масла — 1 ложка в день допоможе підтримувати пружність шкіри зсередини.

5. Крупи. Можна створити набір різних зернових культур, віддаючи перевагу нешліфованим сортам — вони містять клітковину, яка сприяє очищенню кишечника. Також каші важливо їсти для правильного засвоєння білка.

Дієтолог назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість

Ілюстративне фото (unsplash.com)

6. Бобові продукти. Сочевиця, квасоля, горох, нут — містять сірку, яку називають мінералом краси за рахунок своїх антиоксидантних здібностей.

7. Фрукти і ягоди. Найбільш корисними вважаються ті, яким дозволили дозріти самостійно. Зверніть увагу на червоний виноград. Він містить ізофлавоноїди, які сприяють утворенню колагену.

Дієтолог назвала продукти, які допоможуть жінкам зберегти красу і молодість

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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