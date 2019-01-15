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Анита Луценко рассказала, как убрать спазм мышц

Lite » Красота и Здоровье 15.01.2019 - 10:23
Анита Луценко рассказала, как убрать спазм мышц
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Подобный зажим часто случается из-за стресса или ушиба

Украинская телеведущая и популярный фитнес-тренер Анита Луценко, которая раскрыла правду об идеальном весе, рассказала, от чего может возникнуть спазм в мышцах и как можно быстро и просто от него избавиться. Полезным лайфхаком эксперт поделилась на своей странице в Instagram.

По ее словам, причин может быть несколько, но важно заметить этот момент и исправить ситуацию.

"В нашем теле часто возникает зажим, спазм, сокращение мышц и они не расслабляются обратно, затягивая за собой и другие мышцы. Это происходит от стресса, эмоции, неправильного движения, ушиба и тд. Такие моменты важно замечать, когда просто твердое место и чувство, что в эту часть тела жизнь, кровь, кислород не текут. Можно пойти на массаж или..." - отметила Анита.

Луценко предложила простой альтернативный вариант.

"Поможет теннисный мячик - мяч нужно подложить под зажатое место и помассировать мягко и плавно его с опорой на пол или стену (удобнее всего)", - утверждает тренер.

Анита Луценко рассказала, как убрать спазм мышц

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко показала, как укрепить мышцы спины и избавиться от сутулости. Фитнес-тренер отметила, что на выполнение этого упражнения потребуется всего лишь пять минут в день, однако результат вас порадует.

Мы также сообщали, что Анита Луценко рассказала, насколько эффективны "суперсредства" для похудения. Фитнес-тренер считает, что таблетки, пояса, жиросжигатели и другие средства дают только временный и малозаметный эффект.

А также публиковали советы фитнес-блогера, как полюбить кардио и сжигать больше жира.

Как полюбить кардио и сжигать больше жира: советы фитнес-блогера Анита Луценко показала, как укрепить мышцы спины и избавиться от сутулости
Новости Украины Анита Луценкофитнес-тренер
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