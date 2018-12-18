"Модно, но нездорово": Анита Луценко раскрыла правду об идеальном весе

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Анита Луценко убеждена, что здоровье и хорошее самочувствие важнее идеального веса

Украинская телеведущая и популярный фитнес-тренер Анита Луценко рассказала о связи здоровья и массы тела. Своим мнением об идеальном весе она поделилась на своей странице в Instagram.

Спортсменка убеждена, что оптимальным весом можно считать тот, при котором человек хорошо выглядит и отлично себя чувствует, а конкретные цифры и стандарты – всего лишь условности.

"Многих волнует, какой правильный вес для их роста. Но нет такого четкого понятия. А вы знали, что понятие "идеальный вес" - это вес, с которым человек проживет максимально долгую жизнь? Быть сильно худой модно, но нездорово, также как и много лишнего веса не стимулирует здоровье расцветать. Я всегда смотрю на качество кожи, осанку, гибкость (это, кстати, один из самых крутых показателей здоровья), круги под глазами, волосы больше, чем на вес. Ибо худая, но изможденная - хуже, чем с нормальным весом или чуть больше "нормы", но наполненная здоровьем и качеством. У меня, кстати, при 169 см. 55-57 кг. примерно. Вообще, мой вес меня слабо волнует, другое дело самочувствие - это главный критерий! Если оно в плюсе, то я молодец!" - объяснила Луценко.

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

По словам Аниты, одним из правильных критериев оптимального веса является индекс массы тела (ИМТ), показывающий соотношение веса и роста человека, но стандартны современной красоты настолько спорные, что многие стремятся быть худее, чем предполагает их расчетная норма.

"Есть ИМТ, и это более или менее правильный расчет. Но ориентир современной красоты сегодня такой "дрищевский", что всем не нравятся результаты того теста. По нему все и так уже с дефицитом массы тела или в норме. А все общепринято хотят быть худее, чем норма", - отметила фитнес-тренер.

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Видео: (video.rbc.ua)