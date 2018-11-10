Анита Луценко рассказала, насколько эффективны "суперсредства" для похудения

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Луценко считает, что таблетки, пояса, жиросжигатели и другие средства дают только временный и малозаметный эффект

Главный фитнес-тренер страны Анита Луценко, которая недавно в необычном платье блеснула спортивными ножками, рассказала, насколько эффективны так называемые "суперсредства" для похудения. О том, как достичь по-настоящему подтянутой и стройной фигуры она написала на своей странице в Instagram.

"Если человек ищет способы похудения в: таблетках, поясах, кремах, саунах, массажах, чаях, водорослях, жиросжигателях, воде с лимоном, ягодах, голодовках, диетах, спецпродуктах и спецвремени для занятий и т. д... или средства конспирации: утягивающие штуки, визуально меняющее реальную картинку, то ФИГ ВАМ!!! Это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за свое тело и просто поработать над собой!" — считает Луценко.

Она также добавила, что основой эффективного похудания является правильное питание, а не изнурительные диеты и полный отказ от сладкого и жирного.

"Многих расстрою! Но если нет ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ (не диеты, не 1000 ккал, не отсутствия сахара и жира, а именно нормального полноценного питания) + регулярных тренировок (ну или ок, активного шевеления в течении дня) то снова ФИГ ВАМ! Ничего не произойдет! Точнее произойдет, но это такой мизерный и недолгий эффект, что просто трата времени и денег!" — пишет она.

Луценко также отметила, что "суперсредства" для похудения являются маркетинговым продуктом, который направлен только на заработок.

"Если посчитать сколько уходит в мире денег на "суперсредства", то думаю можно обалдеть! Все просто и сложно одновременно! Желаю всем, не вестись на "лохоторон" при желании измениться. Сказки читайте детям, а сами работайте над собой и своим образом жизни! А если нет желания работать, то расслабьтесь и получите полное удовольствие от периода "да пошло оно все, хочу и ем и ничего не делаю"! Жизнь разная и все периоды важны!" — добавила фитнес-инструктор.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/anitasporty

К публикации Анита прикрепила селфи.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Напомним, что Аниту Луценко обокрали и угнали ее автомобиль.

Также мы писали, что Анита Луценко рассказала, как проводит отдых.

Видео: (video.rbc.ua)