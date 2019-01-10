Как полюбить кардио и сжигать больше жира: советы фитнес-блогера

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Также нужно обратить внимание на питание перед тренировкой

Популярный фитнес-блогер с более 568 тысячами подписчиков поделилась советами, как полюбить кардиотренировки, с помощью которых можно сжечь больше жира. Как отметила эксперт по похудению на своей странице в Instagram, кардио могут быть занятия, которые вам нравятся. Не стоит также забывать о своем рационе.

Итак, вот основные советы:

1. Подсчитайте, сколько жира вам нужно сжечь



Сложно делать что-то "просто так". Вы бы смогли проработать на работе, скажем, целый год, если бы вам не сказали, сколько вы будете получать в месяц и вообще решили бы выдать зарплату аж через год? Отсроченные и непонятные результаты – это плохо. Именно поэтому, если вы не хотите бегать раз в неделю, заставляя себя пинками, а хотите делать это 3-4 раза, притом с радостью – составьте план сжигания жира, чтобы знать к чему вы идете и как "зарплату" получите за свою работу. Как это сделать?



Мы знаем, что в 1 кг жира 7800 ккал. Значит, чтобы сжечь 1 кг жира, нужно сжечь 7800 ккал. Все логично, не так ли? Идем в интернет и узнаем, сколько сжигает 1 минута бега (или любого другого вида активности). В среднем темпе бег сжигает 10.5 ккал. Значит, если мы будем бегать по 25 минут в день и каждую минуту сжигать 10.5 ккал, за месяц мы сожжем килограмм чистейшего сала (жира)! 25 мин х 10.5 ккал = 262.5 сожженных калории. Умножаем их на 30 дней и получаем 7860 – даже чуть больше, чем в 1 кг жира. Составив себе наглядный план, вам будет легче делать что угодно.

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2. Используйте понравившийся вам вид кардио



Многие девушки при слове "кардио" сразу представляют скучную картинку в виде фитнес центра с потными "соседями" по кардио-зоне или школьные стадионы, на которых нужно бегать пораньше, чтобы никто не видел. Конечно, в таких условиях депрессия от бега началась бы даже у Усэйна Болта (самый быстрый спринтер в мире). На самом же деле существует море феноменальных (по эффективности в том числе) видов кардио. Какие? Давайте подумаем.



Если мы говорим о спортивных дисциплинах – это плаванье. Плавать, нагружая все мышцы тела, гораздо приятнее, чем бежать "в стенку" в зале.

Фото: (unsplash.com)

Если отойти от темы спорта – подумайте о танцах. Танцы отличный способ сжечь уйму калорий, не насилуя при этом свою психику. А может, вы любите ездить на велосипеде? Надеемся, посыл вы поняли – кардио не должно быть в тягость, оно должно быть в радость.

Фото: (unsplash.com)

3. Что принимать перед тренировкой, чтобы сжечь в два раза больше жира



Будем честны, хотя кардиотренировки имеют массу положительных сторон, главное свойство кардио, интересующее женщин – это сжигание жира. Именно поэтому нужно уделять максимальное внимание сему аспекту. Как? Все просто: принимать жиросжигающие продукты, которые вместе с кардио ускорят сжигание жира на 45-65%. Какие это продукты? Цитрусы, зеленый чай и кофе. Этот список можно продолжать и далее, но данные продукты наиболее эффективны в сочетании с кардио. И помните: как только вы выпьете чай-кофе, дома оставаться нельзя – только на тренировку! Иначе потеряете 50% эффекта. Это здорово подстегнет вас в работе.

Фото: (unsplash.com)

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