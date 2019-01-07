Анита Луценко показала, как укрепить мышцы спины и избавиться от сутулости

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

С помощью этого упражнения вы улучшите свою осанку всего за 5 минут в день

Украинская телеведущая и популярный фитнес-тренер Анита Луценко, которая раскрыла правду об идеальном весе, показала упражнение, которое поможет укрепить мышцы спины и как результат - перестать сутулиться и улучшить осанку. Видеоуроком она поделилась на своей странице в Instagram.

Луценко отметила, что на выполнение этого упражнения потребуется всего лишь пять минут в день, однако результат вас порадует.

"Сегодня выходной, поэтому больше шансов, что вы найдете 5 мин для своего тела. Упражнение для укрепления мышц спины и от сутулости.

1. Резину, скакалку или полотенце растянуть в стороны, чтоб появилось напряжение мышц сверху спины. Плечи опустить.

2. Наклониться вперед с абсолютно ровной спиной, колени полусогнуты. Подтянуть живот и мышцы тазового дна.

3. Поднимать руки вверх (к ушам) постоянно растягивая резину или полотенце в руках.

4. Выполнить 10 повторений всего 2 подхода!

Важно: не округлять спину и держать живот подтянутым в течении всего упражнения", - рассказала Анита.

Видео: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, насколько эффективны "суперсредства" для похудения. Фитнес-тренер считает, что таблетки, пояса, жиросжигатели и другие средства дают только временный и малозаметный эффект.

Мы также писали о том, что сеть покорило фото легендарных фитнес-тренера и диетолога. Поклонники были счастливы увидеть двух легендарных "титанов" украинского телешоу "Зважені та щасливі" Светлану Фус и Аниту Луценко на одном снимке и даже ждут последующих совместных проектов.

Видео: (video.rbc.ua)