Аніта Луценко розповіла, як прибрати спазм м'язів

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Подібний зажим часто трапляється через стрес або удар

Українська телеведуча і популярний фітнес-тренер Аніта Луценко, яка розкрила правду про ідеальну вагу, розповіла, від чого може виникнути спазм в м'язах і як можна швидко і просто позбавитися від нього. Корисним лайфхаком експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, причин може бути кілька, але важливо помітити цей момент і виправити ситуацію.

"В нашому тілі часто виникає затиск, спазм, скорочення м'язів і вони не розслабляються назад, тягнучи за собою і інші м'язи. Це відбувається від стресу, емоції, неправильного руху, удару і тд. Такі моменти важливо помічати, коли просто тверде місце і почуття, що в цю частину тіла життя, кров, кисень не течуть. Можна піти на масаж або..." - зазначила Аніта.

Луценко запропонувала простий альтернативний варіант.

"Допоможе тенісний м'ячик - м'яч потрібно підкласти під затиснуте місце і помасажувати м'яко і плавно його з опорою на підлогу або стіну (найзручніше)", - стверджує тренер.

Фото: (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показала, як зміцнити м'язи спини і позбутися сутулості. Фітнес-тренер зазначила, що на виконання цієї вправи потрібно всього лише п'ять хвилин в день, але результат вас порадує.

Ми також повідомляли, що Аніта Луценко розповіла, наскільки ефективнимі "суперзасоби для схуднення. Фітнес-тренер вважає, що таблетки, пояси, жіроспалюателі та інші засоби дають лише тимчасовий і малопомітний ефект.

А також публікували поради фітнес-блогера, як полюбити кардіо і спалювати більше жиру.