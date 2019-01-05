After-party: восстанавливающие маски для лица после праздников

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/zoloto_ghi)

Маски — чудодейственное средство, способное мгновенно обеспечить отдохнувший вид

Что делать, если после вереницы новогодних и рождественских праздников отражение в зеркале не радует? Тусклая кожа от недосыпа, высыпания от переедания и алкоголя, местами шелушения от морозного воздуха — все "прелести" безудержного веселья можно нейтрализовать с помощью масок, которые способны привести вашу кожу в чувство в считанные минуты.

Для глубокого увлажнения

Маски с экстрактом водорослей и гиалуроновой кислотой отлично справляются с обезвоженной кожей. Если вашей коже требуется глубокое увлажнение выбирайте средство с содержанием экстракта зеленых водорослей Хлорелла и Спирулина, которые помогают минимизировать поры лица и выводят токсины. Они насытят кожу витаминами и минералами, а антиоксиданты сделают цвет вашего лица свежее. Гиалуроновая кислотота напитает кожу влагой и сделает ее здоровее.



Фото:(pixabay.com)

Для упругости и лифтинга

В случае потери упругости первым помощником станут маски с коллагеном. Это настоящее спасение для чувствительной и зрелой кожи, которое дарит разглаживающий и подтягивающий эффект. Коллаген поработает над микрорельефом кожи, сделав ее сияющей и гладкой, смоделирует овал лица и уменьшит морщинки.

Если вам понравиться эффект, то сделайте себе курс таких масок, ведь при регулярном использовании коллагеновая маска становится идеальной альтернативой профессиональному омолаживающему уходу для зрелого эпидермиса.

Фото:(pixabay.com)

Для восстановления барьерной функции

Для того, чтобы восстановить естественный барьер и сопротивляемость кожи внешним факторам попробуйте использовать маски с арникой и витамином Е. Если на коже появились высыпания, покраснения, раздражения, то такой компонент, как арника успокоят и освежат кожу. Кстати, в сочетании с такими компонентами, как календула и алоэ вера арника работает лучше.

Фото:(pixabay.com)

Для избавления от сухости и шелушений

С сухостью кожи поможет справиться кокосовое масло. Каприловая кислота в нем отлично питает кожу, выполняя при этом функцию антиоксидантной защиты. Лауриновая кислота — убивает бактерии, вызывающие акне, а витамин С способствует упругости и эластичности кожи.



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