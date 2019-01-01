Широкие брюки — хит января 2019 года

Фото: Иллюстративное фото (instagram.com/ak_clothees)

Широкие брюки как ключевой элемент нарядов на зиму 2019 года? Твердое - "да".

Если вы уже носили их летом, то решиться надеть такую модель в холодное время вам будет не сложно. Мы же расскажем как и с чем сочетать широкие брюки.

Основная сложность носить мешковатые штаны в том, что они значительно меняют пропорции фигуры. Дамы с широкими бедрами получают максимальную выгоду от этой модели, однако и худышкам не стоит отчаиваться, а обратить внимание на брюки с завышеной талией.

1. Брюки-гаучо

Даже зимой можно носить укороченные широкие брюки. Под брюки гаучо, кюлоты или голифе подобрать сапоги (можно "казаки") в цвет и образ готов. Эта модель идеально подходят для образа с мужскими акцентами в скандинавском и французском стиле. Сочетать их лучше со свитерами и пальто до середины бедра.

Фото: Используйте два тренда: широкие брюки и кожу (instagram.com/justbutik.ru)

2. Деним

Отчасти — элегантные, отчасти — спортивные, брюки из денима станут идеальными для тысячи случаев. Свободныме джинсы добавят недостающего объема внизу фигуры, поэтому верх лучше выбрать минималистичный, например гольф и короткий жакет.

Фото: Необычный пояс-корсет наверняка привлечет к себе внимание (instagram.com/artkabohoshop)



3. Классика

Элегантные черные широкие брюки лучше сочетать с контрастным верхом, например рубашкой яркого цвета или свитером, прилегающем к фигуре.

Фото: Вечная классика (instagram.com/yakimaha_design)

4. Широкие штаны с кроссовками

На волне тренда сочетать не сочетаемое этот микс получается действительно идеаленым. Конечно, брюки с обувью на "плоском ходу" отлично работают, однако, при невысоком росте стоит предпочесть брюки с высокой талией.

Фото: На зиму к брюкам выбирайте утепленные кроссовки (instagram.com/wearmellow)

5. В натуральных оттенках

Если вы уже пользовались преимуществами брюк с завышенной талией в натуральных оттенках в течение прошлого лета, добавьте и зимой в свой гардероб немного нежности. Нейтральные цвета, особенно при больших объемах брюк, удлиняют и выравнивают силуэт, делают его "летящим".

Фото: Натуральные оттенки уместны даже зимой (instagram.com/dresskeeper_mos)

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