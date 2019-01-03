Yoga Skin: в сети набирает популярность "божественный" тренд макияжа 2019 (видео)

Коллаж: LITE

Для создания такого необычного мейкапа много времени не понадобится

Yoga Skin — необычный тренд макияжа, перекочевавший из прошлого в новый, 2019 год. Сверкающая, как у "богини", кожа лица настолько понравилась бьюти-блогерам во всем мире, что они одна за другой советовали воспользоваться этим трендом во время создания праздничного мейкапа. Давайте же разберемся, что из себя представляет Yoga Skin и как его воссоздать в домашних условиях.

Что такое Yoga Skin?

Блеск кожи при мейкапе Yoga Skin не должен казаться "нездоровым и жирным". Это "натуральное сияние" (фото: instagram.com/hairdreams_uk)

Технику макияжа Yoga Skin впервые представила еще в ноябре 2018 года визажист из Британии Сара Хилл. Мастер обещает, что сияющий мейкап можно с легкостью сделать дома всего за несколько минут. И правда, техника очень легкая и быстрая, неудивительно, что она быстро понравилась блогерам и стала одним из ведущих трендов макияжа 2019.

Чем же Yoga Skin отличается от других похожих техник макияжа, скажем, техники Glass Skin ("Стеклянная кожа").

Если Glass Skin — это создание идеального и буквально безупречного цвета лица, которое словно покрыто прозрачной блестящей пленкой, то Yoga Skin подразумевает максимально приближенное к естественному сияние. Это сочная, свежая кожа со здоровым блеском — как после занятий йогой или любой другой тренировки, когда из-за прилива крови кожа словно светиться изнутри.

Техника макаияжа Yoga Skin (фото: instagram.com/sarahillmakeup)

"Я назвала этот мейкап "Yoga Skin", потому что он имитирует великолепное сияние, которое испытывает кожа вашего лица, когда вы позанимались йогой: сочное, влажное и супер увлажненное. Задача этой техники заключается не в скрытии недостатков кожи, а в создании ее увлажненной "новой версии", — объясняет визажист Сара Хилл.

Как сделать мейкап Yoga Skin?

Не переживайте, для этого вам не обязательно заниматься йогой (хотя задумайтесь о столь полезном занятии).

Для начала нанесите любимое средство по уходу за кожей лица. Дайте ему пару минут для закрепления. Далее нанесите тонкий слой основного тонального крема, выровняв тем самым цвет кожи. Теперь можно приступить к созданию Yoga Skin.

Пошаговый урок создания Yoga Skin (видео: instagram.com/sarahillmakeup)

Создайте свой "тональный микс": 60-70% тонального крема, 15% масла для лица, 10% — жидкий иллюминатор или хайлайтер, 5% — хайлайтер с высокой концентрацией перламутрового сияния. Если у вас сухая кожа, добавьте в "тональный микс" небольшое количество увлажняющего крема. Если же у вас жирная кожа лица, во-первых, используйте меньшее количество "тонального микса", во-вторых, добавьте в этот микс больше тонального крема. Массажными движениями втирайте полученную смесь в кожу лица, слой за слоем. Дайте каждому слою время, чтобы впитаться и застыть. И наносите "тональный микс" до тех пор, пока не останетесь довольны финальным сверкающим эффектом. Нанесите жидкое или кремовое маскирующее средство в те места, где чувствуете "неуверенность". Для этого используйте пушистую кисть для нанесения теней — с ее помощью нанесенное средство будет выглядеть более естественно. Можете нанести небольшое количество пудры на щеки и скулы. Но помните, что задача Yoga Skin — придать вашей коже натуральности. Поэтому с пудрой важно не перестараться. Наслаждайтесь "божественным свечением" своей кожи.

Фото: instagram.com/shebysmd

Напомним, ранее LITE делился праздничным макияжем от визажиста и актера "Киев днем и ночью" Олега Машукова. Бьюти-блогер показал топ-5 примеров яркого макияжа.

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