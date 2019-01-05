After-party: відновлюючі маски для обличчя після свят

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com/zoloto_ghi)

Маски — чудодійний засіб, здатний миттєво забезпечити вигляд, як після відпочинку

Що робити, якщо після низки новорічних та різдвяних свят відображення в дзеркалі не радує? Тьмяна шкіра від недосипу, висипання від переїдання та алкоголю, місцями лущення від морозного повітря — всі "принади" нестримних веселощів можна нейтралізувати за допомогою масок, які здатні привести вашу шкіру до ладу в лічені хвилини.

Для глибокого зволоження

Маски з екстрактом водоростей і гіалуронової кислотою відмінно справляються з зневодненою шкірою. Якщо вашій шкірі потрібне глибоке зволоження вибирайте засіб з вмістом екстракту зелених водоростей Хлорела і Спіруліна, які допомагають мінімізувати пори обличчя і виводять токсини. Вони наситять шкіру вітамінами і мінералами, а антиоксиданти зроблять колір вашого обличчя свіжішим. Гіалуронова кислотота зволожить шкіру і зробить її здоровішою.



Фото:(pixabay.com)

Для пружності і ліфтингу

У разі втрати пружності першим помічником стануть в нагоді маски з колагеном. Це справжній порятунок для чутливої і зрілої шкіри, яке дарує розгладжуючий та зміцнюючий ефект. Колаген попрацює над мікрорельєфом шкіри, роблячи її блискучою і гладкою, змоделює овал обличчя і зменшить зморшки.

Якщо вам сподобатися ефект, то зробіть собі курс таких масок, адже при регулярному використанні колагенова маска стає ідеальною альтернативою професійному омолоджуючому догляду для зрілого епідермісу.

Фото:(pixabay.com)

Для відновлення бар'єрної функції

Для того, щоб відновити природний бар'єр і опірність шкіри від зовнішніх факторів спробуйте використовувати маски з арнікою і вітаміном Е. Якщо на шкірі з'явилися висипання, почервоніння, роздратування, то такий компонент, як арніка заспокоїть і освіжить шкіру. До речі, в поєднанні з такими компонентами, як календула і алое віра арніка працює краще.

Фото:(pixabay.com)

Для позбавлення від сухості і лущення

З сухістю шкіри допоможе впоратися кокосове масло. Каприлова кислота в ньому відмінно живить шкіру, виконуючи при цьому функцію антиоксидантного захисту. Лауринова кислота — вбиває бактерії, що викликають акне, а вітамін С сприяє пружності і еластичності шкіри.



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