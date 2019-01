Нацотбор на Евровидение 2019: стал известен порядок выступления артистов

Нацотбор на Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)

Порядок выступления артистов в Национальном отборе определился во время жеребьевки

Во вторник, 22 января, стал известен порядок выступления участников Национального отбора на Евровидение 2019. За право представлять Украину в международном конкурсе в этом году будут бороться 16 исполнителей. Порядок выступления определился на жеребьевке, которую провели среди конкурсантов.

Выступления в Национальном отборе на Евровидение 2019 можно будет увидеть в прямых эфирах на телеканале СТБ.

Порядок, в котором будут выступать артисты

Первый эфир (9 февраля):

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Второй эфир (16 февраля):

Ivan NAVI ANNA MARIA KAZKA КiRA MAZUR LAUD KHAYAT Braii Freedom jazz

Нацотбор на Евровидение 2019: новички и уже известные артисты

В этот раз в Национальном отборе на Евровидение 2019 принимают участие как новички, так и те, кто уже не впервые соревнуется за право представить Украину в песенном конкурсе, но не смог завоевать желанную победу.

Нацотбор снова радует качественным составом артистов, которые исполняют песни в самых разных жанрах, убежден музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение Руслан Квинта.

Фото: Артисты-конкурсанты (пресс-служба СТБ)

"К нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сформированной популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки и пробуют свои силы вновь", - говорит он.

К слову, еще не все участники Нацотбора определились, с какой песней будут выступать. Хотя у многих выбор давно сделан. Так, Brunettes Soot Blondes выступят с песней "Houston", однако эту композицию группа еще не презентовала.

Один из фаворитов нынешнего Нацотбора - KAZKA. Группа примет участие в соревновании уже во второй раз: в прошлом году артисты выступали в прямом эфире с песней "Дива". Однако с какой песней KAZKA выступит в этом году – пока неизвестно.

Львовянин IVAN NAVI недавно представил композицию, с которой пойдет на Нацотбор. Этой песней будет "All For The Love", музыку к которой он написал сам.

Кстати, группа KAZKA похвасталась новым впечатляющим достижением на Youtube.

Также предлагаем познакомиться со всеми участниками Национального отбора на Евровидение 2019.

Видео: Кто из украинских артистов будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение 2019 (video.rbc.ua)