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Нацотбор на Евровидение 2019: стал известен порядок выступления артистов

Lite » ТВ-шоу 22.01.2019 - 13:33
Нацотбор на Евровидение 2019: стал известен порядок выступления артистов
Нацотбор на Евровидение 2019 (фото: eurovision.tv)
Катерина Гончарова
Корреспондент Styler и RBC-Lite

Порядок выступления артистов в Национальном отборе определился во время жеребьевки

Во вторник, 22 января, стал известен порядок выступления участников Национального отбора на Евровидение 2019. За право представлять Украину в международном конкурсе в этом году будут бороться 16 исполнителей. Порядок выступления определился на жеребьевке, которую провели среди конкурсантов.

Выступления в Национальном отборе на Евровидение 2019 можно будет увидеть в прямых эфирах на телеканале СТБ.

Порядок, в котором будут выступать артисты 

Первый эфир (9 февраля): 

  1. The Hypnotunez
  2. LETAY
  3. VERA KEKELIA
  4. ЦеШо
  5. YUKO
  6. MARUV 
  7. Brunettes Shoot Blondes
  8. BAHROMA

Второй эфир (16 февраля):

  1. Ivan NAVI
  2. ANNA MARIA
  3. KAZKA 
  4. КiRA MAZUR
  5. LAUD
  6. KHAYAT
  7. Braii
  8. Freedom jazz

Нацотбор на Евровидение 2019: новички и уже известные артисты

В этот раз в Национальном отборе на Евровидение 2019 принимают участие как новички, так и те, кто уже не впервые соревнуется за право представить Украину в песенном конкурсе, но не смог завоевать желанную победу.

Нацотбор снова радует качественным составом артистов, которые исполняют песни в самых разных жанрах, убежден музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение Руслан Квинта.

Нацотбор на Евровидение 2019: стал известен порядок выступления артистовФото: Артисты-конкурсанты (пресс-служба СТБ)

"К нам пришли новые, молодые и интересные артисты, со своим музыкальным видением и уже сформированной популярностью. Есть среди участников и те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась. Приятно, что они не сложили руки и пробуют свои силы вновь", - говорит он.

К слову, еще не все участники Нацотбора определились, с какой песней будут выступать. Хотя у многих выбор давно сделан. Так, Brunettes Soot Blondes выступят с песней "Houston", однако эту композицию группа еще не презентовала.

Один из фаворитов нынешнего Нацотбора - KAZKA. Группа примет участие в соревновании уже во второй раз: в прошлом году артисты выступали в прямом эфире с песней "Дива". Однако с какой песней KAZKA выступит в этом году – пока неизвестно.

Львовянин IVAN NAVI недавно представил композицию, с которой пойдет на Нацотбор. Этой песней будет "All For The Love", музыку к которой он написал сам.

Кстати, группа KAZKA похвасталась новым впечатляющим достижением на Youtube.

Также предлагаем познакомиться со всеми участниками Национального отбора на Евровидение 2019.

Видео: Кто из украинских артистов будут соревноваться в Национальном отборе на Евровидение 2019 (video.rbc.ua)

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