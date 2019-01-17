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"Бомбическая": Ivan NAVI представив пісню для Євробачення 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2019 - 13:40

Відео: Ivan NAVI - All For The Love [ EUROVISION 2019 ] /Youtube

Виконавець зі Львова Ivan NAVI, який створює танцювальну музику і відмінно вписується в формат європейського пісенного конкурсу, представив пісню, з якою побореться на Національному відборі за право виступити на Євробаченні 2019. Про те, що пісня вже офіційно опублікована, співак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представив пісню для Євробачення 2019

Фото: Концерт у Львові Ivan NAVI (instagram.com/ivan_naviofficial)

Авторська композиція під назвою All For The Love, музику до якої написав сам виконавець дуже сподобалася першим слухачам, про що вони написали в коментарях під відео. Вони в цілому високо оцінили композицію і написали, що вона написана в дусі шведської легкої танцювальної музики, а також деяким нагадала творчість Тімберлейка і навіть Енріке Іглесіаса.

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представив пісню для Євробачення 2019

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представив пісню для Євробачення 2019

Скріншот: Коментарі під відео Youtube (youtube.com)

"Пісня зайшла. Щось в стилі Швеції, молоде і стильне. Тепер дуже важливо живий виступ";

"Клас, якби до цієї пісні відповідну сцену, декорації + цікава постановка і буде бомба. Нетта в минулому році теж з "неайс" піснею вийшла, але ті спецефекти порвали всіх. Ваня, я тебе всіма руками і ногами, бо більше нікому";

"Сильна і стильна, драйвова пісня, як раз для Євробачення. Цікаво слухати, хочеться танцювати. Я за. Бажаю перемоги";

"Класна пісня! Відразу хочеться танцювати і веселитися! Бажаємо успіхів у нацвідборі", - прокоментували відео фанати.

&quot;Бомбическая&quot;: Ivan NAVI представив пісню для Євробачення 2019Скріншот: Коментарі до посту в Facebook (facebook.com/ivan1navi)

"Пісня просто бомбическая, ти просто супер зірка";

"Я бажаю тобі перемоги на Євробаченні", - побажали фанати.

Варто відзначити, що Ivan NAVI почав кар'єру два роки тому і сольний альбом ще не записав, проте вже випустив 9 синглів і номінувався на кілька українських музичних нагород.

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