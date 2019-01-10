Оголошені учасники Національного відбору на Євробачення-2019

Фото: (eurovision.tv)

За право представити Україну будуть боротися 16 виконавців

Телеканали СТБ та UA: ПЕРШИЙ, на яких вже не перший рік проводиться подібний конкурс, опублікував список імен півфіналістів Національного відбору на Євробачення-2019. Всього за право виступити в Ізраїлі на пісенному конкурсі вже з 9 лютого побореться 16 виконавців. У прямих ефірах можна буде побачити:

Braii

Freedom jazz

KAZKA

YUKO

The Hypnotunez

LAUD

TAYANNA

Brunettes Shoot Blondes

VERA KEKELIA

ЦеШо

Ivan NAVI

ANNA MARIA

BAHROMA

LETAY

КiRA MAZUR

KHAYAT

Порядок виступу артистів та колективів ще не визначений, все стане відомо на жеребкуванні 22 січня.

Фото: (надано прес-службою каналу СТБ)

Варто відзначити, що на цей раз у конкурсі візьмуть участь як зовсім нові учасники, так і ті, хто вже пробував свої сили в минулому році, але так і не зміг дійти до перемоги.

"Національний відбір знову радує дуже якісним складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому в минулому році на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки, а прислухалися до наших порад і використовували цей рік, щоб підготуватися максимально якісно і професійно", - прокоментував склад учасників музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що группа KAZKA офіційно підтвердила свою участь у Нацвідборі на " Євробачення-2019. "Прорив року" за версією українського музичного каналу побореться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Ізраїлі на загальних підставах.

Крім того, в Ізраїлі вже презентували макет офіційного логотипу конкурсу Євробачення-2019.

Також відомий склад журі Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019.