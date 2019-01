Нацвідбір на Євробачення 2019: став відомий порядок виступу артистів

Нацвідбір на Євробачення 2019 (фото: eurovision.tv)

Порядок виступу артистів у Національному відборі визначився під час жеребкування

У вівторок, 22 січня, став відомий порядок виступу учасників Національного відбору на Євробачення 2019. За право представляти Україну у міжнародному конкурсі цього року будуть боротися 16 виконавців. Порядок виступу визначився на жеребкуванні, яке провели серед конкурсантів.

Виступи у Національному відборі на Євробачення 2019 можна буде побачити у прямих ефірах на телеканалі СТБ.

Порядок, у якому виступатимуть артисти

Перший ефір (9 лютого):

The Hypnotunez LETAY VERA KEKELIA ЦеШо YUKO MARUV Brunettes Shoot Blondes BAHROMA

Другий ефір (16 лютого):

Ivan NAVI ANNA MARIA KAZKA КiRA MAZUR LAUD KHAYAT Braii Freedom jazz

Нацвідбір на Євробачення 2019: новачки і вже відомі артисти

Цього разу у Національному відборі на Євробачення 2019 беруть участь як новачки, так і ті, хто вже не вперше змагається за право представити Україну у пісенному конкурсі, але не зміг вибороти омріяну перемогу.

Нацвідбір знову радує якісним складом артистів, які виконують пісні у найрізноманітніших жанрах, переконаний музичний продюсер Національного відбору на Євробачення Руслан Квінта.

Фото: Артисти-конкурсанти (прес-служба СТБ)

"До нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому в минулому році на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки і пробують свої сили знову", - каже він.

До слова, ще не всі учасники Нацвідбору визначилися, із якою піснею виступатимуть. Хоча у багатьох вибір давно зроблений. Так, Brunettes Soot Blondes будуть виступати із піснею "Houston", проте цю композицію гурт ще не презентував.

Один із фаворитів цьогорічного Нацвідбору - KAZKA. Гурт візьме участь у змаганні вже вдруге: минулого року артисти виступали у прямому ефірі із піснею "Дива". Проте з якою піснею KAZKA виступить цього року – поки невідомо.

Львів'янин IVAN NAVI недавно представив композицію, із якою піде на Нацвідбір. Цією піснею буде All For The Love, музику до якої він написав сам.

До речі, гурт KAZKA похвалився новим вражаючим досягненням на Youtube.

Також пропонуємо познайомитися з усіма учасниками Національного відбору на Євробачення 2019.

Відео: Хто з українських артистів змагатимуться у Національному відборі на Євробачення 2019 (video.rbc.ua)