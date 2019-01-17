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"Только представьте": группа KAZKA похвасталась новым впечатляющим достижением

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2019 - 00:17

Украинская группа KAZKA, прогремевшая на весь мир со своей композицией "Плакала", ставшим лидером украинских и европейских чартов, заявила о новом достижении. Хит коллектива набрал 200 млн просмотров на YouTube. Об этом идет речь на странице музыкантов в Instagram.

Участников коллектива впечатлил тот факт, что их песню смог услышать каждый 37-й человек в мире, ведь это невероятная цифра.

"Плакала" суммарно собрала в YouTube 200 (!!!) миллионов просмотров! Представьте, каждая 37 человек в мире имела возможность услышать нашу песню. Вау!" - написали восхищенные артисты.

&quot;Только представьте&quot;: группа KAZKA похвасталась новым впечатляющим достижением

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Поклонников повергло в восторг очередное крупное достижения украинских музыкантов, они искреннее порадовались за своих любимчиков и оставили им теплые слова и пожелания.

"Молодцы! Так держать", "Достойны", "Мы гордимся", "Желаю Вам ,что бы все Ваши песни были супер хитами", "Вы сделали всех звёзд! Остальным И не снилось", "Песня просто супер. Горда, что такую популярность получила песня на украинском языке", "Гордость Украины", - писали наперебой комментаторы, не скупясь на похвалу.

&quot;Только представьте&quot;: группа KAZKA похвасталась новым впечатляющим достижением

&quot;Только представьте&quot;: группа KAZKA похвасталась новым впечатляющим достижением

&quot;Только представьте&quot;: группа KAZKA похвасталась новым впечатляющим достижением

Скриншот комментариев (instagram.com/kazka.band)

Видео: KAZKA — ПЛАКАЛА (YouTube/KAZKA)

Ранее мы писали о том, что украинская группа KAZKA выразила уверенность в своей победе на Национальном отборе конкурса Евровидение 2019. Музыканты убеждены, что смогут достойно представить Украину в Израиле и обойти конкурентов.

К слову, вокалистка группы KAZKA Саша Зарицкая похвасталась фото в купальнике, сделанном во время отдыха.

Напомним, что группа KAZKA назвала самые важные достижение за минувший год. Музыканты отметили, что даже не надеялись на популярность, которая обрушилась на них.

Без фиалки: KAZKA представила англоязычную версию хита "Плакала" "Это незаурядная песня": KAZKA впервые спела на английском
Новости Украины KAZKA
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