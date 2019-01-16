Время воплощать самые сокровенные мечты: что советуют звезды Зодиакам 16 января

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Благоприятное время для путешествий

16 января звезды рекомендуют провести день активно. Вспомните о чем вы мечтали ранее, скорее всего, именно сегодня тот самый день, когда пора воплотить задуманное в реальность.

С близкими людьми будьте добры, почаще говорите им о любви. Сегодня хорошо будут идти дела, связанные с большим количеством информации, деловые переговоры и конференции. Настало благоприятное время для плодотворной работы - не ленитесь.

Овен

Сегодня Овнам рекомендуется провести время среди единомышленников и отдохнуть от забот. Ваши великодушие и теплота заставят любое общество восхищаться вами и оставят у окружающих приятное впечатление. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Телец

Сегодня вы не сможете в полной мере проявить свои таланты и способности, а для достижения цели придется приложить максимум усилий. Расположение звезд указывает на финансовые потери или обман, связанный с деньгами.

Близнецы

Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок, активного отдыха на свежем воздухе. Сегодня вас ожидает интересное знакомство либо романтическое свидание. И помните, залог успеха - умение вызвать собеседника на откровенность.

Рак

Сегодня у Раков появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Осмотрительно относитесь к чужому мнению - оно может быть ошибочно.

Лев

Звезды не рекомендуют Львам углубляться в профессиональную сферу – удача может отвернуться в любой момент. В отношениях с коллегами избегайте резких суждений или нелицеприятных высказываний, о которых вам потом придется жалеть.

Дева

Сегодня вы будете в центре компании, поскольку ваша уверенность в неотразимости и душевная щедрость будет восхищать и располагать окружающих. Ожидайте затруднений в делах, связанных с творческими сферами. Звезды рекомендуют избегать физических перегрузок, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Весы

Благоприятный день для решения финансовых проблем. Возможно, вопросы материального благополучия вам придется решать вместе с партнером. Сохраняйте хорошие отношения с начальством - в скором будущем вам ожидает повышение по службе.

Скорпион

Свои желания Скорпионам следует держать при себе, иначе они будут перечеркнуты кознями недоброжелателей или непрошеной помощью партнеров. Контакты с последними или личные отношения окажутся затруднены и не принесут никаких результатов. Полагайтесь иключительно на свои силы.

Стрелец

Первая половина дня благоприятна для различного рода контактов и встреч. Вас могут пригласить сегодня на какое-то торжество, где вы сможете проявить лучшие качества. День благоприятен для физических упражнений, общения и творчества.

Козерог

Возможно сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Повышение жизненного потенциала может положительно сказаться на сфере профессиональной деятельности. Будьте осторожны в обещаниях или в делах, связанных с заключением долгосрочных договоров.

Водолей

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и способность создавать верное мнение об окружающих вас людях. Умение расставаться с былыми привязанностями легко и без слез сохранит энергию для нового знакомства.

Рыбы

Опасный день, связанный с внешней агрессией, провокациями и искушениями. У Рыб вероятно усиление таких качеств, как податливость, внушаемость, лень, стремление к соблазнам. Звезды советуют спокойно реагировать на все, что происходит, ведь от вас не так уж и много зависит. В этот день Рыбам советуют отдохнуть на природе.

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