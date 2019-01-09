"Холостая" Луна: астролог рассказала, чего стоит опасаться в феврале

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт пояснила, чем чреват этот период и что следует делать, чтобы избежать проблем и неудач

Профессиональный астролог Елена Молдованова дала астрологический прогноз на февраль 2019 года. Он пояснила, что в этот период мы сможем наблюдать так называемую "Луну без курса" - время, когда стоит замереть и не торопить жизненные события. На страничке в Instagram она опубликовала точное время, когда произойдет это явление и дала рекомендации, как следует себя вести в феврале.

По словам эксперта, в астрологии Луна связана с развитием различных процессов и событий в различных сферах.

"В астрологии есть один очень простой и надежный способ начать дело, из которого ничего не выйдет. Или совершить абсолютно бесполезную покупку. Или одолжить кому-то деньги так, чтобы их потом не вернули. Для всего этого надо начать дело на "холостой" Луне", - отметила Молдованова.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Специалист пояснила, что во время движения ночного небесного светила "без курса" события не развиваются, множатся ошибок и возникают упущений. Все процессы замирают, а люди становятся рассеянными и сонными.

"На Луне "без курса" лучше не начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития. Такие начинания не будут продолжены, все процессы затягиваются, обещания не выполняются, новые идеи и предложения оказываются никому не нужными. На Луне "без курса" нельзя сдавать анализы, проводить медицинские обследования, делать операции", - предостерегла астролог.

Также Елена пояснила, чем лучше заняться в этот период. Рекомендуется больше отдыхать, читать, гулять, заниматься духовными практиками и медитировать, а также наслаждаться покоем. Допускается решение мелких бытовых ситуаций, а также можно продолжать ранее начатые дела.

Астролог назвала конкретное время, когда будет наблюдаться это астрологическое явление.

1.02 с 00:33-02:45

3.02 с 12:53-15:00

6.02 с 02:00-04:00

8.02 с 00:14-16:32

11.02 с 01:48-03:26

13.02 с 00:27-11:30

15.02 с 14:50-16:00

17.02 с 16:18-17:19

19.02 с 15:50-16:45

21.02 с 03:52-16:15

23.02 с 17:11-17:54

25.02 с 14:14-23:18

28.02 с 08:18-08:46

Напомним, что астролог обозначила правила поведения, которых стоит придерживаться во время январского "коридора затмений".

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