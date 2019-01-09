"Холостая" Луна: астролог рассказала, чего стоит опасаться в феврале

Эксперт пояснила, чем чреват этот период и что следует делать, чтобы избежать проблем и неудач
Профессиональный астролог Елена Молдованова дала астрологический прогноз на февраль 2019 года. Он пояснила, что в этот период мы сможем наблюдать так называемую "Луну без курса" - время, когда стоит замереть и не торопить жизненные события. На страничке в Instagram она опубликовала точное время, когда произойдет это явление и дала рекомендации, как следует себя вести в феврале.
По словам эксперта, в астрологии Луна связана с развитием различных процессов и событий в различных сферах.
"В астрологии есть один очень простой и надежный способ начать дело, из которого ничего не выйдет. Или совершить абсолютно бесполезную покупку. Или одолжить кому-то деньги так, чтобы их потом не вернули. Для всего этого надо начать дело на "холостой" Луне", - отметила Молдованова.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Специалист пояснила, что во время движения ночного небесного светила "без курса" события не развиваются, множатся ошибок и возникают упущений. Все процессы замирают, а люди становятся рассеянными и сонными.
"На Луне "без курса" лучше не начинать новые дела и проекты, для которых важна перспектива развития. Такие начинания не будут продолжены, все процессы затягиваются, обещания не выполняются, новые идеи и предложения оказываются никому не нужными. На Луне "без курса" нельзя сдавать анализы, проводить медицинские обследования, делать операции", - предостерегла астролог.
Также Елена пояснила, чем лучше заняться в этот период. Рекомендуется больше отдыхать, читать, гулять, заниматься духовными практиками и медитировать, а также наслаждаться покоем. Допускается решение мелких бытовых ситуаций, а также можно продолжать ранее начатые дела.
Астролог назвала конкретное время, когда будет наблюдаться это астрологическое явление.
Напомним, что астролог обозначила правила поведения, которых стоит придерживаться во время январского "коридора затмений".
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