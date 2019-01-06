Идеальная возможность изменить жизнь: гороскоп на январь 2019 года

Коллаж РБК-Украина

Январь — время раскрыть свою индивидуальность

В течение января каждый из знаков сможет раскрыть свою индивидуальность и преуспеть в отдельных сферах жизни. Весы найдут свою любовь, скорпионы могут достичь гармонии, овны — бороться за свое счастье. Об этом сообщает Allure.

Общий гороскоп на январь 2019

Козерог традиционно ассоциируется с патриархатом, поэтому под небом января вы можете пересмотреть ваши отношения между властью и силой, возможны изменения в рабочих отношениях, увеличение ответственности дома. Затмение, которое случится 5 января не сулит ничего хорошего, но благодаря влиянию позиции Сатурна можно не навредить себе оставаясь самим собой.

В воскресенье, 6 января, Уран — планета инноваций – завершает свой ретроградный цикл в Овне. Урану осталось всего два месяца в небе Овна, прежде чем он перейдет в созвездие Тельца, поэтому максимально используйте это время, чтоб выразить индивидуальность, творите. Знак овна ассоциируется с понятием собственного "я", потому не упустите шанс поразить всех своей внутренней энергией и талантом.

Вторая половина января, вероятно, вызовет некоторые потрясения в обществе, поскольку мятежный сезон Водолея начинается в воскресенье, 20 января. Свободный дух Водолея ассоциируется с инновациями, технологиями и гуманизмом, поэтому под этим небом коллективное сознание будет становиться все более глобальным. На макроуровне мы должны ожидать некоторой напряженности в межличностных и рабочих отношениях — особенно в понедельник, 21 января, когда ожидается последнее затмение в серии "Лев-Водолей". Январское лунное затмение будет мотивировать нас использовать наши личные ресурсы, влияние и престиж для кардинальных изменений. Не бойтесь сопротивляться, выступая против несправедливости, в этом месяце важно бороться. Январь — отличное время для изменения способа жизни, привития новых привычек.

Коллаж РБК-Украина

Гороскоп по знакам зодиака на январь 2019

Овен (21 марта — 19 апреля)

С 6 января, когда Уран снова начнет двигаться вперед под вашим собственным знаком, не бойтесь сопротивляться, делая смелые, радикальные шаги, которые помогут раскрыть ваше собственное "я".

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новый астрологический сезон начнется для вас в воскресенье, 20 января, когда произойдет последнее затмение Водолея. Отредактируйте свое резюме, расправьте свой шикарный костюм и приготовьтесь украсить свой угловой офис. Это удачное время для раскрытия профессиональных устремлений, поэтому не бойтесь опираться на любые интересные карьерные возможности, представленные во второй половине месяца.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Январь сулит Близнецам удвоение финансов, однако важно быть осторожным и держаться подальше от сомнительных операций, остерегаться мошенников и держать свои средства в надежном месте, чтоб не потерять вдвое больше.

Рак (21 июня — 22 июля)

Для Рака январь — очень успешное время. 2019 год начинается с резкого солнечного затмения в Козероге (ваш противоположный знак) в субботу, 5 января. Для вас этот лунный день очень важен, поэтому не удивляйтесь, если вы обнаружите шокирующие новости о партнере в начале года. Но все известия (даже негативные) в конечном счете обернутся для вас удачей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Одинокие Львы могут вскоре встретят свой "прайд" или хотя бы вторую половинку. Те кто уже состоит в отношениях станет более серьезно относиться к своим вторым половинкам. Если последние два года были сложными, после 21 января это пройдет вместе с затмением Льва-Водолея.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев в январе появятся творческие силы и мотивация творить новые проекты, развиваться, читать и вдохновляться. Это время насыщать себя новыми идеями, который позже вы сможете успешно реализовать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов укрепиться или найдется любовь. Под знаком Овна Весы пересмотрят свои отношения со второй половинкой. Это может привести к разрыву, но не стоит заранее огорчаться. Весы могут просто поменять свое мировоззрение, взгляды на отношения, что поможет им укрепиться.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

К концу этого месяца вы будете инвестировать в свое личное пространство. Подумайте о том, чтобы сделать перепланировку дома, приобрести новую мебель или просто перестроить свое окружение, чтобы сделать свою жизнь более гармоничной.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Конец января – отличное время, чтобы восстановить связь с друзьями и наполнить свой социальный календарь веселыми и насыщенными мероприятиями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

А козерогам в этом месяце можно все — звезды располагают к карьерному продвижению, созданию семьи, поиску отношений, укреплению взаимоотношений с друзьями и личностному росту.

Напомним, что ранее астролог рассказала о том, как правильно загадать желание.

Ранее мы давали любовный гороскоп на январь 2019 года.