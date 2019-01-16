Час втілювати найпотаємніші мрії: що радять зірки Зодіакам 16 січня

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Сприятливий час для подорожей

16 січня зірки рекомендують провести день активно. Згадайте про що ви мріяли раніше, швидше за все, саме сьогодні той самий день, коли настав час втілити задумане в реальність.

З близькими людьми будьте ласкаві, частіше кажіть їм про кохання. Сьогодні добре будуть йти справи, що пов'язані з великою кількістю інформації, ділові переговори і конференції. Настав сприятливий час для плідної роботи - не лінуйтеся.

Овен

Сьогодні Овнам рекомендується провести час серед однодумців і відпочити від турбот. Ваші великодушність і теплота змусять будь-яке суспільство захоплюватися вами і залишати у оточуючих приємне враження. Не зловживайте алкоголем.

Телець

Сьогодні ви не зможете повною мірою проявити свої таланти та здібності, а для досягнення мети доведеться докласти максимум зусиль. Розташування зірок вказує на фінансові втрати або обман, пов'язаний з грошима.

Близнюки

Хороший день для фізичних навантажень, тривалих прогулянок, активного відпочинку на свіжому повітрі. Сьогодні вас чекає цікаве знайомство або романтичне побачення. І пам'ятайте, запорука успіху - вміння викликати співрозмовника на відвертість.

Рак

Сьогодні у Раків з'являться нові перспективні плани, які обіцяють непогані грошові доходи. Задумане в цей день може незабаром втілитися. Обережно ставтеся до чужої думки - воно може бути помилковим.

Лев

Зірки не рекомендують Левам заглиблюватися в професійну сферу – удача може відвернутися в будь-який момент. У відносинах з колегами уникайте різких суджень або висловів, про які вам потім доведеться шкодувати.

Діва

Сьогодні ви будете в центрі компанії, оскільки ваша впевненість у привабливості і душевна щедрість буде захоплювати і розташовувати оточуючих. Очікуйте труднощів у справах, пов'язаних з творчими сферами. Зірки рекомендують уникати фізичних перевантажень, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Ваги

Сприятливий день для вирішення фінансових проблем. Можливо, питання матеріального благополуччя вам доведеться вирішувати разом з партнером. Зберігайте гарні відносини з начальством - в недалекому майбутньому на вас чекає підвищення по службі.

Скорпіон

Свої бажання Скорпіонам слід тримати при собі, інакше вони будуть перекреслені підступами недоброзичливців або непрошеної допомогою партнерів. Контакти з останніми або особисті стосунки виявляться ускладнені і не принесуть ніяких результатів. Покладайтеся виключно на свої сили.

Стрілець

Перша половина дня сприятлива для різного роду контактів і зустрічей. Вас можуть запросити сьогодні на якесь торжество, де ви зможете проявити найкращі якості. День сприятливий для фізичних вправ, спілкування і творчості.

Козеріг

Можливо сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не покидали вас впродовж останніх днів. Підвищення життєвого потенціалу може позитивно позначитися на сфері професійної діяльності. Будьте обережні в обіцянках або у справах, пов'язаних з укладанням довгострокових договорів.

Водолій

Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя і здатність створювати вірну думку про оточуючих вас людей. Вміння розлучатися з минулими прихильностями легко і без сліз збереже енергію для нового знайомства.

Риби

Небезпечний день, пов'язаний із зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У Риб ймовірно посилення таких якостей, як податливість, сугестивність, лінь, прагнення до спокусам. Зірки радять спокійно реагувати на все, що відбувається, адже від вас не так вже й багато залежить. В цей день Рибам радять відпочити на природі.

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