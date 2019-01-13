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Время для счастья: подробный астрологический прогноз на неделю

Lite » Гороскоп 13.01.2019 - 21:35
Время для счастья: подробный астрологический прогноз на неделю
Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Наступает отличное время для романтических знакомств, обновления гардероба и успехов в сфере искусства

Наступает новая неделя, а это значит, что звезды снова будут менять свои позиции. Наталья Анисимова, популярный астролог, рассказала, как звезды повлияют на жизнь каждого человека на предстоящей неделе. Свой прогноз она опубликовала в социальной сети Instagram.

Анисимова предупредила, что на каждого прогноз влияет с разной интенсивностью.

"Эта неделя будет приближать нас к лунному затмению, которое состоится в следующий понедельник 21 января. Пиковое напряжение будет нарастать к выходным. Конец недели может быть травмоопасным и конфликтным (напряжение Марса с Сатурном; Солнца и Меркурия с Ураном), учитывайте это в своем планировании и будьте внимательны!" — предупредила эксперт.

Астролог также отметила, как звезды повлияют на романтические отношения.

"Всю неделю на небе будет ярко проявлена Венера. Она флиртует с Марсом, Юпитером и Нептуном, а это значит, что наступает отличное время для романтических знакомств, обновления гардероба и успехов в сфере искусства", — пишет она.

Время для счастья: подробный астрологический прогноз на неделю

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Что касается работы и карьеры Анисимова дала совет — не перенапрягаться.

"Также на этой неделе Меркурий в соединении с Сатурном и Плутоном. Это даёт высокую концентрацию и внимание к деталям. Хорошее время для умственной работы, но будьте осторожны, можно перенапрячься. На выходных ожидаемы сбои с интернетом и электричеством. Солнце будет воевать с Ураном. Пик их напряжения нарастает к выходным. Может появиться ощущение, что всё "достало", а также сильное желание новизны", — добавила эксперт.

Время для счастья: подробный астрологический прогноз на неделю

Скриншот поста аккаунта instagram.com/astrolog_anisimova

Напомним, что ранее мы публиковали гороскоп удачи для всех.

Также сообщалось, что астролог рассказала, чего стоит опасаться в феврале.

Ранее мы писали гороскоп на январь 2019 года.

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