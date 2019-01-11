Время подвести итоги: что звезды советуют знакам Зодиака 11 января

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Не рекомендуется посвящать день новым делам

Сегодняшний день не стоит посвящать новым делам, поездкам или путешествиям. 11 января не подходит для регистрации брака или заключения деловых союзов.

Во второй половине для лучше подвести некоторые итоги и зафиксировать их на бумаге. Также это время подходит для непринужденного общения со своими близкими и родственниками.

Овен

Гороскоп на 11 января для Овнов говорит, что в этот день не стоит просить кого-то о помощи или перекладывать заботы на другого, потому что лучше вас с текущими делами не справится никто. Будьте честны с окружающими, иначе могут возникнуть конфликты.

Телец

11 января для Тельцов будет весьма благоприятным. Вы сможете привлечь к себе удачу и получить дополнительные финансы. Обратите внимание на свой рацион питания, избегайте вредных продуктов.

Близнецы

Гороскоп на 11 января для Близнецов говорит, что сегодня стоит быть особенно терпимыми к окружающим. Не грубите своим коллегам, даже если они не во всем правы. Проявите мудрость и дайте возможность людям самим осознавать свои ошибки.

Рак

11 января Ракам стоит проявить толерантность. Нельзя напролом идти к достижению своих целей, особенно, в финансовом благополучии, ведь всех на свете денег не заработать. Вечер стоит провести с близкими людьми в теплой обстановке.

Лев

Люди вашего знака Зодиака до обеда будут сонными и спокойными. Лень будет делать вас медлительными, однако отставание в делах может оказаться очень неприятным и докучливым. Во второй половине дня можете рассчитывать на помощь других людей.

Дева

Вас ждет интересный день. Не позволяйте, чтобы вас охватило безделье, поскольку именно до обеда вам будет сопутствовать удача в профессиональных делах. Не верьте каждой сплетне и избегайте конфликтов.

Весы

Сегодня окружающие критически настроены по отношению к вам, однако не нужно их за это осуждать. Лучше прислушайтесь к мнению тех людей, которым вы доверяете. Сегодня у вас будет возможность получить материальную помощь и моральное одобрение.

Скорпион

Сегодня настал удобный момент для разговора по душам с тем, кто с вами в ссоре. Выяснится, что причина размолвки – сущий пустяк. Вы давно думаете об изменении своего семейного статуса или о разрыве отношений. Сегодняшний день благоприятен для откровенных разговоров с партнером.

Стрелец

Один из дней, когда отношения между партнерами гармоничны и приятны. Удачный день для карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации.

Козерог

Вероятны значительные перемены к лучшему в профессиональной сфере. Будет шанс показать, на что вы способны, и подняться по служебной лестнице. Вероятны денежные поступления. Можно пригласить на свидание человека, который вам давно симпатичен.

Водолей

День даст шанс достичь заметных успехов в профессиональной сфере. Однако вам придется приложить немало усилий, победы легкими не будут. Нужно быть осторожнее с деньгами, возможны финансовые потери из-за невнимательности, неудачные покупки.

Рыбы

Вы должны сосредоточиться на главном и не размениваться на посторонние мелочи. Все, что сейчас происходит в вашей жизни, к лучшему. Быть может, вас не устраивают происходящие события, но со временем они принесут вам пользу.

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