Будьте осторожны: астролог назвала правила поведения во время коридора затмений

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Астолог пояснила, на что стоит обратить особое внимание в этот период и от чего надо отказаться

Коридор затмений – непростое время для всех знаков Зодиака, но пугаться этого не стоит, следует знать "правила игры" и уметь обходить "острые углы", не принимать скоропалительных решений и не поддаваться раздражительности. Профессиональный астролог Наталья Анисимова рассказала в Instagram, как следует себя вести, чтобы свести к минимуму последствия этого неблагоприятного периода и его влияния на жизнь.

Формально коридор затмений будет происходить вплоть до 21 января. В это время не стоит реагировать на чужие провокации, ведь начатые сейчас конфликты будут еще долго давать знать о себе.

Затмения отразятся и на самочувствии. Люди будут более, чем когда-либо, подвержены обидчивости, появится недомогание, поэтому следует с пониманием относиться к таким проявлениям у ближнего.

По словам астролога, во время затмений мы не можем влиять на события, поэтому в такой неблагоприятный период не стоит начинать новое и важное дело – процесс рискует выйти из-под контроля и развиваться согласно законам вашей кармы.

"В коридор затмений наши мысли имеют более сильное сцепление с будущим. Сейчас важно отслеживать свои деструктивные установки и заменять их на позитивные. Если всплыли проблемы, то задайтесь вопросом, что через эти события вам хочет сказать вселенная?" - рекомендует эксперт.

Также Наталья отметила, что ближе к 21 января в отношениях между людьми будет наблюдаться накал. Кому-то даже может показаться, что человек рядом сильно изменился, ведь в период затмений мы начинаем остро ощущать то, чего раньше могли не заметить.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также специалист ответила на часто задаваемые вопросы. Например, можно ли в коридор затмений делать покупки? За товарно-денежные отношения отвечает Меркурий, поэтому особых предостережений нет.

Также можно устроиться на новую работу, тем более, если она сама нашла кандидата. А вот выходить замуж в этот период не желательно. Хоть, согласно натальной карте, некоторым можно связать себя узами брака.

"Можно ли начинать бизнес? Если только сами обстоятельства к этому не толкают. Безопаснее переждать. Можно ли покупать квартиру или переезжать? Можно, в это затмение, скорее всего таких случаев будет немало", – отметила Анисимова.

Напомним, что профессиональный астролог дал прогноз стрижек на неделю и рассказал, в какие дни лучше отказаться от похода в парикмахерскую.

Ранее мы публиковала астрологический прогноз на неделю. Астролог Наталья Анисимова рассказала, на что стоит обратить особое внимание в период с 7 по 13 января.

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