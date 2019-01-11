Час підвести підсумки: що зірки радять знакам Зодіаку 11 січня

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Не рекомендується присвячувати день новим справам

Сьогодні не варто присвячувати день новим справам, поїздкам або подорожам. 11 січня не підходить для реєстрації шлюбу або укладання ділових союзів.

У другій половині краще підвести деякі підсумки і зафіксувати їх на папері. Також цей час підходить для невимушеного спілкування зі своїми близькими та родичами.

Овен

Гороскоп на 11 січня для Овнів каже, що у цей день не варто просити когось про допомогу або перекладати турботи на іншого, тому що краще вас з поточними справами не впорається ніхто. Будьте чесні з оточуючими, інакше можуть виникнути конфлікти.

Телець

11 січня для Тельців буде досить сприятливе. Ви зможете привернути до себе удачу і отримати додаткові фінанси. Зверніть увагу на свій раціон харчування, уникайте шкідливих продуктів.

Близнюки

Гороскоп на 11 січня для Близнюків каже, що сьогодні варто бути особливо терпимими до оточуючих. Не грубіть своїм колегам, навіть якщо вони не в усьому праві. Проявіть мудрість і дайте можливість людям самим усвідомлювати свої помилки.

Рак

11 січня Ракам варто проявити толерантність. Не можна йти напролом до досягнення своїх цілей, особливо у фінансовому благополуччі, адже всіх на світі грошей не заробити. Вечір варто провести з близькими людьми в теплій обстановці.

Лев

Люди вашого знаку Зодіаку до обіду будуть сонними і спокійними. Лінь буде робити вас повільними, однак відставання у справах може виявитися дуже неприємним і докучливим. У другій половині дня можете розраховувати на допомогу інших людей.

Діва

Вас чекає цікавий день. Не дозволяйте, щоб вас охопило неробство, оскільки саме до обіду вас буде супроводжувати удача в професійних справах. Не вірте кожній плітці і уникайте конфліктів.

Ваги

Сьогодні навколишні критично налаштовані по відношенню до вас, однак не треба їх за це засуджувати. Краще прислухайтеся до думки тих людей, яким ви довіряєте. Сьогодні у вас буде можливість отримати матеріальну допомогу та моральне схвалення.

Скорпіон

Сьогодні настав зручний момент для розмови по душам з тим, хто з вами у сварці. З'ясується, що причина сварки – суща дрібниця. Ви давно мрієте про зміну свого сімейного статусу або про розрив відносин. Сьогоднішній день сприятливий для відвертих розмов з партнером.

Стрілець

Один із днів, коли відносини між партнерами гармонійні і приємні. Вдалий день для кар'єри, звернення до начальства, урядові установи або громадські організації.

Козеріг

Імовірні значні зміни на краще в професійній сфері. Буде шанс показати, на що ви здатні, і піднятися по службових сходах. Вірогідні грошові надходження. Можна запросити на побачення людину, яка вам симпатична.

Водолій

День дасть шанс досягти помітних успіхів у професійній сфері. Однак вам доведеться докласти чимало зусиль, перемоги легкими не будуть. Потрібно бути обережніше з грошима, можливі фінансові втрати через неуважність, невдалі покупки.

Риби

Ви повинні зосередитися на головному і не розмінюватися на сторонні дрібниці. Все, що зараз відбувається у вашому житті, на краще. Бути може, вас не влаштовують події, що відбуваються, але з часом вони принесуть вам користь.

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