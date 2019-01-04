Опасное затмение: любовный гороскоп на январь 2019 года

Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

После тяжелой осени, принесшей разочарования, наступает хорошее для любви время

Последнее испытание впереди ждет, связанное с затмениями в январе, а потом уже неблагоприятных астрологических факторов в сфере любви долго не будет, и можно будет наладить отношения, начать новые, возобновить старые, утверждают астрологи в Instagram.

Не преувеличивайте

Первая декада января все еще может быть напряженной. Если кажется, что все очень плохо и хуже некуда, это, скорее всего, только кажется. Потому что этот пессимистичный настрой создан Венерой, которая нереально долго в конце года была в ревнивом, обидчивом, мстительном Скорпионе. А в коридоре затмений будут еще раскачиваться эмоциональные качели и легко вырастить из мухи слона.

Фото: (pixabay.com)

Эмоции захлестнут

Может появиться желание прекратить отношения разом. Но имеет смысл остановиться и подумать. Расставшись на эмоциях, можете пожалеть очень скоро, но не факт, что помириться потом получится. То, что уходит на затмения, уходит навсегда. Во всяком случае – надолго. Расставания в коридоре затмений (до 24-25 января) могут быть критичны.

Фото: (pixabay.com)

Самый сложный период в году

Самый критичный период – это вот прям сейчас, перед солнечным затмением, 6 января и несколько дней после. Потом уже ситуация в личной жизни не будет казаться Вам безнадежной. Венера уходит из мрачного Скорпиона, переходит в жизнерадостный Стрелец и идет на сближение с Юпитером, планетой счастья. И если сейчас все кажется плохо, то уже к середине января все будет выглядеть лучше.

Любовный прогресс

Венера переходит в Стрелец 6 января, потому будет в соединении с Юпитером и в трине с Марсом. До конца января она будет благоприятствовать прогрессу в любви после долгого периода колебаний или застоя, новым знакомствам. Счастливые события многим принесет, страстную любовь.

Благотворное влияние Венеры распространяется на все Знаки Зодиака. Но больше всего его почувствуют сами Стрельцы, а также Львы и Овны. В меньшей степени Водолеи и Весы.

Фото: (pixabay.com)

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