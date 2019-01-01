Не упусти шанс: финансовый гороскоп на январь 2019

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Многие знаки зодиака в январе 2019 смогут достичь желаемых финансовых успехов

Финансовый гороскоп января 2019 года обещает быть довольно положительным для большинства знаков зодиака. Безусловно, ни одному из них звезды не сулят увеличения доходов "за просто так". И все же в некоторых решениях энергия планет-покровителей обещает быть на вашей стороне. Обратите внимание на индивидуальный финансовый гороскоп.

Овен: финансовый гороскоп на январь 2019

Овнам в финансовых делах будет помогать Марс (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Марс обещает покровительствовать Овнам в январе Нового 2019 года. Поэтому финансовые дела обещают быть достаточно успешными. Однако обратите внимание, что в начале января вам лучше не бросаться с головой в бизнес-сделки, не спешите инвестировать в новые начинания. Лучше положитесь на свое упорство и дотошность, чтобы подготовиться ко второй половине января — именно в этот период влияние Марса будет самым активным!

Обратите внимание, что наиболее удачными днями для Овнов в январе 2019 будут 21-24 января. Поэтому в эти даты можно задуматься о дорогостоящих покупках и инвестициях.

Звезды располагают к свершению давних планов. Если вы задумывались о смене работы или начале собственного дела, январь 2019 — отличное для таких начинаний время. У вас появится уникальная возможность получить повышение и более высокую зарплату.

И все же не забывайте: успешные финансовые дни — не повод забывать о внимательности. Будьте бдительны и не позволяйте легким удачам "кружить" вам голову! Деньги любят счет и порядок — помните это правило.

Телец: финансовый гороскоп на январь 2019

Тельцам в январе 2019 лучше охладить свой пыл, взять паузу и не вкладывать деньги в новые начинания (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Тельцам в начале нового года звезды настоятельно рекомендуют не спешить с крупными финансовыми вложениями и тратами. Поэтому январь 2019 — период осмысления.

Интересно, что некоторые обстоятельства словно специально будут подталкивать вас импульсивно совершить дорогостоящую покупку, вложить деньги в сомнительное дело и т.д. При этом предложенные варианты будут уж слишком привлекательны и заманчивы. Сохраняйте трезвость ума! Обратите особое внимание, что в именно в январе на вашем пути могут встречаться мошенники. Поэтому любые новые предложения, особенно относящиеся к финансовым аспектам, обдумывайте дважды.

Начало января 2019 также ознаменуется усиленной активностью Луны. А это значит, что Тельцам лучше отказаться от возврата долгов в этот период, покупок и финансовых вложений.

Поэтому звезды советуют Тельцам в январе 2019 года взять паузу. В этот период стройте планы, обдумывайте свои решения, чтобы "выстрелить" в следующих месяцах.

Близнецы: финансовый гороскоп на январь 2019

Близнецам желательно не браться за новые проекты и крупные начинания, но январь 2019 — отличный период для разговора с начальством о повышении зарплаты (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Звезды не рекомендуют Близнецам сильно тратиться в январе 2019 года. Лучше отказаться от серьезных финансовых вложений.

И все же январь будет благоволить Близнецам в других аспектах. Во-первых, это отличный период как для накопления денег, так и для траты накопленного. В январе позвольте себе быть эгоистами! Отправьтесь на отдых, побалуйте себя обновками, сходите в ресторан — начинайте осуществлять небольшие желания и мечты, которые всегда отодвигали на задний план. Это период для энергетического восстановления, новых сил, чтобы в следующем месяце можно было начать смело приступать к новым начинаниям.

Звезды также не советуют в начале года браться за действительно крупные дела, требующие значительных финансовых вложений!

Однако положение Сатурна поможет Близнецам быть более эффективными в незначительных проектах на работе. У вас есть все шансы быть замеченными руководством, что может привести к повышению зарплаты, получению бонуса или продвижению по карьерной лестнице. Кроме того, если вы уже давно хотите повышения, но все никак не решитесь на серьезный разговор с руководством — конец января 2019 словно специально создан для подобных разговоров. Будьте смелее и решительнее!

Рак: финансовый гороскоп на январь 2019

Ракам будет в целом сопутствовать финансовая удача в январе 2019. Однако во второй половине месяца следует заняться планированием бюджета (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

В начале года Раки могут расслабиться и не переживать о финансовых трудностях. Звезды "подарят" Ракам удачу и успех в начинаниях. Поэтому в начале года вы можете позволить себе реализовать давно задуманные дела. К примеру, займитесь ремонтом или благоустройством своего жилья, задумайтесь о покупке авто. Также это хороший период для планирования отпуска.

И все же важно отыскать золотую середину. В январе Ракам уж точно не нужно браться за крупные финансовые вложения: покупка квартиры, дома и т.д. Пускай вас не соблазняют радужные перспективы. А иначе есть большой риск влезть в долги!

В январе 2019 звезды сулят Ракам возможности улучшить финансовое положение: новые проекты, предложения по работе. Лучше их не упускать! Так как могут возникнуть финансовые трудности в последующих месяцах.

Обратите внимание, что в конце января 2019 (приблизительно в 20-х числах) положительная энергия Луны для вас будет ослабевать. Ракам следует приостановиться и более скрупулезно продумывать финансовые траты. Используйте этот период для бюджетного планирования февраля, откажитесь от импульсивных покупок.

Лев: финансовый гороскоп на январь 2019

Львам будет сопутствовать финансовая удача, воспользуйтесь представленными возможностями правильно (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Львам следует приготовиться… звезды обещают этому знаку зодиака в январе 2019 исключительные финансовые успехи. Покровитель Марс будет в начале года на вашей стороне! Главное — чтобы не закружилась голова.

Уже в первой половине месяца вам могут поступить весьма заманчивые деловые предложения, участие в успешных проектах, а также новые бизнес-идеи. Присмотритесь внимательнее ко всем предложениям, так как они вполне могут стать "взрывными" в финансовом плане. Однако учтите, что присущая Львам вспыльчивость и излишняя энергичность может вынудить вас хвататься за все разом и в итоге проиграть на всех фронтах.

Если вы давно планировали сменить работу или искали новые источники заработка, обратите внимание на последние числа января 2019. Активность Марса будет сопутствовать подобным начинаниям.

Кстати, многие траты могут быть связаны с развлечениями и путешествиями. Вы это заслужили!

Дева: финансовый гороскоп на январь 2019

Девы, спешите в этом году ухватить финансовую удачу за хвост. И все же в январе 2019 придется еще немного подождать (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Девам повезло, как никакому другому знаку зодиака. Не только январь, но и весь 2019 год обещает Девам финансовые успехи. Отмечается, что вы заслужили этого, учитывая настойчивость и крайние усилия, приложенные в прошлом году. Пожинайте плоды, но делайте это с умом.

И все же есть одно "но". В январе не спешите радоваться успехам. Все же слабая энергетика Меркурия в этот период предполагает, что Девам следует быть осторожнее в решении финансовых вопросов, обдумывать рациональность дорогостоящих покупок и инвестиций. Не спешите расставаться с деньгами! Более того, звезды рекомендуют Девам в конце января не тратить, а все же копить финансы.

Также обратите внимание, что в январе 2019 на вашем пути могут встретиться мошенники! Поэтому обдумывайте финансовые решения несколько раз.

Январь для Дев — месяц реализации давно запланированных планов. К примеру, задумайтесь о переговорах с руководством о повышении или новом назначении.

Весы: финансовый гороскоп на январь 2019

Весам, как обычно, придется балансировать между "да" и "нет". Но звезды обещают подтолкнуть вас к верному решению (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Весам в финансовых вопросах 2019 года следует быть аккуратнее. Многое будет зависеть от ваших решений в самом начале этого года. Как всегда, придется более обдуманно взвешивать каждое решение.

Так, начало года сулит Весам новые дорогостоящие приобретения. Возможно, вы давно откладываете на покупку машины, квартиры, дома. Или же просто планировали отправиться в длительный и достаточно дорогостоящий отпуск. В январе-феврале 2019 вам может представиться очень даже привлекательная и заманчивая возможность. Вы захотите, наконец, реализовать свою мечту, однако для этого придется влезть в долги. Чтобы весь последующий год не отказывать себе во многом, расплачиваясь по счетам, хорошенько оцените свои возможности

Звезды прогнозируют Весам и приятности. В январе 2019 возможно продвижение по работе или получение приятного денежного бонуса. Начальство по достоинству оценит ваши старания.

Также обратите внимание, что начало года подарит вам возможность дополнительного заработка. Воспользуйтесь этим шансом. Тем более, если вы действительно планируете существенно потратиться на давно планируемую покупку. Однако будьте внимательны! Не влезайте в авантюры и не пытайте удачу в лотереях. Планета-покровитель Венера будет не на вашей стороне.

Скорпион: финансовый гороскоп на январь 2019

Скорпионам будет сопутствовать финансовая удача в начале года (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Скорпионы могут выдохнуть — звезды обещают им в январе 2019 исключительно удачные финансовые предложения. Можно задуматься об инвестициях, дорогостоящих покупках или начале новых проектов. К слову, покровитель Марс также обещает Скорпионам поспособствовать в переговорах с начальством на тему повышения или продвижения по службе.

Наиболее удачными днями для решения финансовых вопросов будут последние числа января 2019 — с 21 по 24.

Если вы давно хотели сменить место работы, также воспользуйтесь благоприятной энергетикой января 2019.

Интересно, что в Новом 2019 году Скорпионов может потянуть на незапланированные финансовые траты. Вам захочется позволить себе роскошные покупки, поездки в далекие страны. А это повлечет за собой немалые траты бюджета. Но звезды обещают не бросить вас в беде и со временем с лихвой компенсировать потраченные деньги.

Стрелец: финансовый гороскоп на январь 2019

Стрельцы с головой уйдут в работу, но ваш труд будет вознагражден (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Уже в первых числах января финансовый гороскоп обещает ну очень приятно порадовать Стрельцов. Энергетическая активность планеты-покровителя Марса будет на вашей стороне!

Интересно, что несмотря на праздничное безделье, Стрельцы даже не планируют останавливаться. Их трудолюбие заставит их с головой уйти в работу едва ли не с первых чисел января 2019. Будьте уверены — вы с легкостью достигнете поставленных целей и заветных желаний. Поэтому начало года будет для Стрельцов весьма прибыльным. Поэтому вы наконец сможете существенно улучшить свое финансовое положение, приувеличивая сбережения.

Кстати, о сбережениях. Самое время задуматься о запуске собственного дела. Не отдых или дорогостоящая покупка, а именно вклад в что-то свое будет для вас лучшей инвестицией! Воспользуйтесь положительным влиянием Марса.

Также обратите внимание, что новые доходы привлекут и тех, кто усмотрит в вас своеобразного "спонсора". Ваше горячее желание помогать, особенно родным и близким, может привести к нежелательным тратам и откладывании личных дел далеко на потом. Помните, что помогать родным хорошо, но и всецело жертвовать собой не стоит!

10-11, 15-17 и 20 января будет усиленная активность Луны. В эти дни желательно не давать деньги в долг.

Козерог: финансовый гороскоп на январь 2019

У Козерогов в январе 2019 может проснуться дух авантюризма. Не поддавайтесь ложным ожиданиям (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

У Козерогов будет наблюдаться финансовая стабильность. При этом звезды рекомендуют в начале года не тратить деньги на серьезные покупки, а заняться накопительством. Также неплохо будет вкладывать деньги в проверенные источники, что в будущем позволит вам иметь может и незначительный, но постоянный доход. Можно также обратиться за консультацией к специалистам.

Тем более, что Марс будет на вашей стороне. В начале нового года Козерогам могут подвернуться выгодные предложения, а также полезные знакомства, которые в будущем могут перерасти в партнерские отношения. Так что вполне можно задуматься об открытии собственного дела. Однако большой прибыли в начале 2019 год не ждите! Результаты вашего труда проявят себя в конце года.

Вторая половина января 2019 обещает пройти в более усиленной работе. Вас могут ожидать сложные и не всегда приятные разговоры с начальством. Но не стоит отчаиваться. Конец января — начало февраля обещает быть финансово положительным. Потраченные нервы и усилия принесут свои плоды.

Обратите внимание, что в январе 2019 Козероги склонны поддаться соблазну быстрого заработка. Несмотря на относительно положительное в финансовом плане положение звезд в этот период, вам следует сдержаться от необдуманных решений и "легких денег".

Водолей: финансовый гороскоп на январь 2019

Водолеям звезды советуют приостановиться и заняться планированием (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

В начале месяца планета покровитель Сатурн преподнесет Водолеям новые знакомства, которые при правильном подходе могут перерасти в длительные и доверительные отношения. Воспользуйтесь этим шансом! Особенно, если вы давно хотели начать свой бизнес. Но подобные планы следует перенести уже на февраль.

Дело в том, что в первой половине дня планета-антагонист Марс будет в активной фазе, а это значит, что Водолеев могут жать неприятные "сюрпризы" на работе, незапланированные денежные траты или же вовсе финансовые потери. Будьте особенно бдительны в этот период. Желательно не брать и не давать денег в долг, не планировать дорогостоящие покупки. Более того, в январе Водолеям и вовсе желательно не тратиться на лишние развлечения. Лучше пополняйте свои финансовые запасы на будущее.

В январе воспользуетесь своей рассудительностью и здравыми амбициями. Этот месяц создан для подготовки к "бою" — обзаводитесь новыми знакомствами, планируйте и присматривайтесь, чтобы уже в следующих месяцах заслуженно побеждать.

Рыбы: финансовый гороскоп на январь 2019

Рыбам в финансовых вопросах будет нелегко уже в начале года. И все же звезды обещают вам помощь в поиске эффективных решений (иллюстрация: pixabay/darkmoon1968)

Начало года ознаменуется для Рыб более усиленной работой. Звезды рекомендуют вам накапливать деньги и меньше тратить, какими бы привлекательными не были возможные предложения. А иначе вы уже в январе-феврале можете попасть капкан долгов.

Вы приложите все возможные усилия, чтобы заработать больше, и все же уже в начале года могут возникнуть финансовые проблемы. Разница между доходами и расходами будет весьма значительной, а это грозит привести вас к апатии. Но не отчаивайтесь. Просто постарайтесь в январе 2019 отказаться от лишних трат. Лучше даже отказаться от развлечений и путешествий — приберегите финансы, они вам еще пригодятся.

Стабилизировать свое финансовое положение Рыбы смогут только в середине года. Поэтому не соглашайтесь на масштабные проекты и инвестиции.

Чтобы хоть как-то стабилизироваться, постарайтесь не зацикливаться на одном источнике дохода, а также не засиживайтесь на комфортном, но неприбыльном месте работы. Вам выпадет отличный период продуктивных поисков и планирования. Воспользуйтесь полученным шансом!

Напоним, ранее мы давали энергетический прогноз на 2019 год.

Также обратите внимание на время вдохновения и любви — что принесут затмения в январе 2019.