Сергей Бабкин был в больнице и рассказал, что будет делать дальше с редким заболеванием

Известный украинский артист Сергей Бабкин страдает редким заболеванием глаз. В данное время ему необходимо сделать срочную операции. Из-за болезни певец может даже лишиться зрения. Сейчас он находится в Австрии, где посетил больницу Ландштрассе.

Бабкина вместе с женой пустили в Вену благодаря добрым людям, которые помогли им. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

Сегодня, 2 февраля, он сдал к больнице еще один тест на коронавирус. 4 числа запланировано полное обследование, а вот операция пройдет уже 5 февраля.

"Спасибо вам за поддержку, добрые слова, мысли! Я - счастливчик! У меня есть вы!" - написал Бабкин.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Пользователи сети также прокомментировали его пост.

С Богом;

Мы вас очень любим!!!

Скорейшего выздоровления!

Все будет хорошо!!!!

Держим за вас кулачки!

Выздоравливайте, все будет хорошо! Ждем вас!

Здоровья, терпения вам! Мы с вами! Пусть ваш ангел хранитель вас бережет!

Сергей, все будет хорошо. Успешной поездки.

Напомним, Снежана Бабкина стала жертвой мошенников, у нее похитили страницу в Instagram. Она попросила о помощи.

Ранее Сергей Бабкин и его супруга заразились коронавирусом. Музыкант рассказал, что они получили результаты теста на COVID-19, и они положительные.