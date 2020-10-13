Снежана Бабкина стала жертвой мошенников: сижу и плачу

Снежана Бабкина (Фото: facebook.com/Снежана Бабкина)

Снежана Бабкина сообщила о том, что ее ограбили

Супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина стала жертвой интернет-мошенников. У Снежаны Бабкиной похитили страницу в Instagram.

Заплаканная Снежана сообщила подписчикам, что она хотела пройти верификацию своей страницы, но после обновления данных исчезли все ее фотографии, а имя сменили. Бабкина записала видео и разместила ее на странице в Instagram своего супруга Сергея Бабкина. Она попросила о помощи.

"У меня только что украли Instagram. Вы говорите, что я не плачу. Видите, я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать. Несколько дней назад я подала заявку на верификацию, только что мне пришло на почту письмо, что мне нужно нажать и верифицировать. Я нажала, ввела свою почту, название своего аккаунта, ввела пароль. Потом мне пришла на телефон SMS, я ввела этот код, затем оно зашло в мой Instagram и затем в минуту такая вспышка и все! Все исчезает и все... Изменили имя, удалили фото и всю шапку. Я вообще не знаю кому писать и что делать, я ввожу свой пароль, они, видимо, уже его сменили. Никто из моей команды не может зайти на мою страницу", - рассказала Снежана Бабкина.

Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Бабкин и вся его семья переболели коронавирусом.

А также рассказывали о том, что Сергей Бабкин признался, что мечтает о четвертом ребенке.