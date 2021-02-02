Сергій Бабкін був у лікарні і розповів, що буде робити далі з рідкісним захворюванням

Відомий український артист Сергій Бабкін страждає рідкісним захворюванням очей. Зараз йому необхідно зробити термінову операцію. Через хворобу співак може навіть втратити зір. Зараз він перебуває в Австрії, де відвідав лікарню Ландштрассе.

Бабкіна разом з дружиною пустили до Відня завдяки добрим людям, які допомогли їм. Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram.

Сьогодні, 2 лютого, він здав до лікарні ще один тест на коронавірус. 4 числа заплановано повне обстеження, а ось операція пройде вже 5 лютого.

"Дякую вам за підтримку, добрі слова, думки! Я - щасливчик! У мене є ви!" - написав Бабкін.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

З Богом;

Ми вас дуже любимо!!!

Якнайшвидшого одужання!

Все буде добре!!!!

Тримаємо за вас кулачки!

Одужуйте, все буде добре! Чекаємо на вас!

Здоров'я, терпіння вам! Ми з вами! Нехай ваш ангел охоронець вас береже!

Сергій, все буде добре. Успішної поїздки.

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна стала жертвою шахраїв, у неї викрали сторінку в Instagram. Вона попросила про допомогу.

Раніше Сергій Бабкін і його дружина заразилися коронавірусом. Музикант розповів, що вони отримали результати тесту на COVID-19, і вони позитивні.