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Сергій Бабкін був у лікарні і розповів, що буде робити далі з рідкісним захворюванням

Автор: Роман Мирончук

Відомий український артист Сергій Бабкін страждає рідкісним захворюванням очей. Зараз йому необхідно зробити термінову операцію. Через хворобу співак може навіть втратити зір. Зараз він перебуває в Австрії, де відвідав лікарню Ландштрассе.

Бабкіна разом з дружиною пустили до Відня завдяки добрим людям, які допомогли їм. Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram.

Сьогодні, 2 лютого, він здав до лікарні ще один тест на коронавірус. 4 числа заплановано повне обстеження, а ось операція пройде вже 5 лютого.

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"Дякую вам за підтримку, добрі слова, думки! Я - щасливчик! У мене є ви!" - написав Бабкін.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

  • З Богом;
  • Ми вас дуже любимо!!!
  • Якнайшвидшого одужання!
  • Все буде добре!!!!
  • Тримаємо за вас кулачки!
  • Одужуйте, все буде добре! Чекаємо на вас!
  • Здоров'я, терпіння вам! Ми з вами! Нехай ваш ангел охоронець вас береже!
  • Сергій, все буде добре. Успішної поїздки.

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна стала жертвою шахраїв, у неї викрали сторінку в Instagram. Вона попросила про допомогу.

Раніше Сергій Бабкін і його дружина заразилися коронавірусом. Музикант розповів, що вони отримали результати тесту на COVID-19, і вони позитивні.

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