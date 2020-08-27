Сергей Бабкин подцепил COVID-19 после скандального шоу: и не только он

Сергей и Снежана Бабкины заразились COVID-19 (Фото: facebook.com/babkin.official)

Сергей Бабкин заразился коронавирусом и рассказал о первых симптомах болезни

Сергей Бабкин и его супруга Снежана заразились коронавирусом. Музыкант рассказал, что они получили результаты теста на COVID-19, и они положительные.

Как сообщил Сергей Бабкин, они с женой придерживались всех правил предосторожности и подцепить вирус могли где угодно. На своей странице в Facebook он рассказал о первых симптомах заболевания.

"Друзья, мы со Snezhana Babkina получили положительные тесты на Covid-19. Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки, соблюдали дистанцию...Как все начиналось. 4 дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного, до 37.1. Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору Андрею Юрьевичу, рассказала о симптомах, врач тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости", - написал Бабкин.

Он добавил, что в этот день был на съемках и чувствовал себя хорошо. Снежана с трудом нашла врача, чтобы сделать тест, а днем у нее поднялась температура выше 38.

"Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой "ломки тела". Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришел положительный результат теста...", - сообщил музыкант.

Он добавил, что вместе с женой отправился на самоизоляцию и сообщил врачам, с кем они контактировали за последние дни.

Результаты КТ чистые, а результаты анализов крови Бабкины еще ждут. Вечером у музыканта также поднялась температура. Он порекомендовал украинцам быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирусом заразилась Елена Кравец.

А также мы рассказывали о том, что врач из Черновцов повторно подцепила COVID-19 и сообщила об источнике заражения.