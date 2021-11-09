Праздник 9 ноября: что запрещено делать сегодня, все приметы и именины

9 ноября 2021 православные христиане чтут память преподобного Нестора Летописца. Монах Киево-Печерского монастыря для украинцев навсегда останется важным человеком. Ведь именно он создал "Повесть временных лет".
Какие существуют традиции и запреты в этот день, а также у кого сегодня день ангела - читайте в материале Lite ниже.
В этот день у наших предков была традиция давать обещания. Кроме того, люди старались закончить все дела. Они верили, что, если выполнить обещанную работу, то желание обязательно сбудется.
А вот если не выполнить свое обещание, то можно навлечь беду.
Существовало поверье, которое гласило, что если в доме больной человек молча выполняет тяжелую работу, то быстрее поправится.
Если на улице туман, значит будет потепление, а если выпадет снег - рано зацветут подснежники.
Если на деревьях появился иней, значит скоро придут морозные дни.
Если ветер на протяжении нескольких дней дует в одну сторону, значит пройдут осадки.
Если гуси долго плавают на воде, значит холодов пока не будет.
Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасий, Андрей, Терентий, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.
Напомним, эксперты рассказали, почему в доме нельзя держать цветок декабрист, или рождественник.
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