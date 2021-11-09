Свято 9 листопада: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети і іменини

Народні традиції

У цей день у наших предків була традиція давати обіцянки. Крім того, люди намагалися закінчити всі справи. Вони вірили, що, якщо виконати обіцяну роботу, то бажання обов'язково збудеться.

А ось якщо не виконати свою обіцянку, то можна накликати біду.

Існувало повір'я, яке свідчило, що якщо в будинку хвора людина мовчки виконує важку роботу, то швидше поправиться.

Що не можна робити сьогодні

Люди вірили, що сьогодні не можна сваритися, інакше будете в сварці до Різдва.

9 листопада намагалися багато не працювати.

Не потрібно переїдати і пити багато алкогольних напоїв.

Сьогодні люди не ходили в гості, щоб не забрати щастя зі свого будинку.

Творчі люди відмовлялися приймати квіти. Вони вірили, що якщо прийняти подарунок, то їх популярність може згаснути.

Прикмети в цей день

Якщо на вулиці туман, значить буде потепління, а якщо випаде сніг - рано зацвітуть проліски.

Якщо на деревах з'явився іній, значить скоро прийдуть морозні дні.

Якщо вітер протягом декількох днів дме в одну сторону, значить пройдуть опади.

Якщо гуси довго плавають на воді, значить холодів поки не буде.

Іменини сьогодні відзначають:

Нестор, Валентин, Степан, Марк, Афанасій, Андрій, Терентій, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.