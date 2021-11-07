Вот почему в доме нельзя держать цветок декабрист, или рождественник

Комнатное растение декабрист, а по научному зигокактус Шлюмбергера украшает подоконники многих из нас. В народе цветок также называют рождественником, ведь он зацветает именно зимой - к новогодним праздникам. С растением связано много примет и суеверий, а также логических объяснений, почему с ним нужно быть осторожнее.

"Мужегон" и опасен для астматиков

Декабрист называют "мужегоном". Считается, что девушка, имеющая дома рождественник, не сможет быть успешной в отношениях. Даже если в доме появится мужчина, союз будет несчастливым.

Декабрист не ядовит, и не вызывает аллергий. Но вот астматикам следует быть осторожнее с ним. Ученые выяснили, что несколько декабристов в одном помещении способны затруднять дыхание у людей больных астмой.

Лучше беречь растение от домашних животных, которые могут погрызть листья. Это чревато расстройством пищеварения для вашего питомца.

Если вы не астматик, и не суеверны, декабрист станет идеальным украшением вашей комнаты.

С декабристом связано много примет

Если весной наблюдается сильный прирост листвы у декабриста, значит, в семье кто-то болеет.

Также при болезни близких нужно было тщательнее ухаживать за рождественником - считалось, что так можно помочь выздоровлению.

По растению можно определить атмосферу в семье: если оно ярко-зеленого цвета, крепкое, пышное, то в доме царит гармония. Слабый, вялый цветок говорит о том, что в семье скандалы, много негатива и недовольства.

Причиной увядания цветка может быть и то, что в дом вхож плохой человек, который завидует вашей семье и желает зла. Присмотритесь, после чьих визитов цветку "становится плохо".

Если цветок погиб при правильном уходе, это одна из самых страшных примет, предвещающая смерть одного из домочадцев.

Фото: Декабрист (instagram.com)

По времени цветения декабриста можно предугадывать будущее

Растение зацвело в свое время, то есть в декабре, значит в семье - гармония, благополучие, и так будет в дальнейшем.

На Новый год или в январе - в следующем году домочадцев ждет удача, везение, прибыль.

Зацвел в октябре - к получению прибыли или наследства.

В ноябре - обитателей дома ждет приятное и выгодное знакомство.

Также раннее цветение может предсказывать свадьбу, если в доме есть кто-то на выданье, или же пополнение в семье.

Позднее цветение тоже имеет значение: