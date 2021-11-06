Как правильно отмечать день рождения: что категорически делать нельзя
День рождения человека является очень важной датой. Считается, что этот день обладает магическими свойствами. Если проводить день рождения правильно и не нарушать запреты, то это принесет счастье и удачу на целый год вперед.
Как нужно правильно отмечать день рождения и что категорически делать нельзя – читайте в материале ниже.
В день рождения закладывается программа на весь ближайший год. Поэтому этот день должен быть наполнен счастьем, позитивом и приятными событиями.
Как провести этот день правильно
Постарайтесь выспаться как следует и проснуться с хорошим настроением. После пробуждения думайте о чем-то хорошем и позитивном – так вы настроитесь на позитивную энергетику и откроете каналы для связи с новыми возможностями. Хорошее настроение способно отвести от вас беды и негатив в такой день.
Не допускайте в день рождения конфликты, грусть и агрессию. Это заблокирует поток позитивной энергии. Абстрагируйтесь от проблем, думайте о хорошем и все сложные вопросы отложите на другой день.
Отмечать новый год жизни нужно в чистой и новой одежде – купите заранее себе новое платье или рубашку, а также новое белье.
Не надевайте старые и заношенные вещи – это спугнет удачу. В карман положите деньги – чтобы они водились у вас весь следующий год.
Что категорически нельзя делать в день рождения
Нельзя отмечать день рождения заранее – это сокращает продолжительность жизни.
Не берите за день до дня рождения и в сам праздник в долг. Это касается не только денег, но и предметов или продуктов.
Такие действия могут привести к тому, что вес год вас будут преследовать финансовые проблемы, хлопоты и конфликты.
Не раздавайте милостыню и не давайте в долг в свой день рождения – так вы поделитесь своей удачей и благополучием на весь год вперед.
Воздержитесь от общения с больными и умирающими – вам такая встреча ничего хорошего не принесет.
Если такой встречи избежать невозможно, то положите в карман серебряное изделие (любое) – оно усилит ваше энергополе и убережет от болезней.
Количество гостей на вашем празднике имеет значение. Избегайте цифр 9, 13, 18, 21, 51, 99 или 100. Такое количеств может принести имениннику неприятности.
Запреты касаются и количества свечек на праздничном столе. Если ваш возраст совпадает с запретной цифрой, то купите свечи в виде цифр или обойдитесь без них.
В день рождения барьер между вами и тонкими материями очень тонок, поэтому есть риск притянуть в свою жизнь и хорошее, и плохое. Не стоит приглашать на праздник людей, с которыми у вас не очень хорошие, натянутые отношения.
Если на празднике кто-то разбил посуду, нужно сказать: "К счастью!". Выбрасывать осколки нужно только на следующий день, чтобы не вынести из дома удачу.
Не выносите из дома мусор в свой день рождения – отложите это на следующий день.
Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать после захода солнца.
А также рассказывали о том, какие действия перед порогом дома способны навлечь беду.