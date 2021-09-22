Гороскоп на октябрь для Близнецов: ваша ситуация кардинально изменится!
Гороскоп на октябрь 2021 для Близнецов сулит вам кардинальные изменения. Вас ждет успех в бизнесе, отношения со второй половинкой наладятся, да и здоровье не подведет. Но вторая декада месяца принесет проблемы - будьте осторожны.
Прогнозом на октябрь для Близнецов с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).
Октябрь для Близнецов - как месяц-качели. В первую декаду следует ждать успешной реализации себя в финансовом плане, в сфере развития бизнеса, а также эффективные оборудки с недвижимостью.
У семейных Близнецов будут идеальные отношения с близкими и собственными детьми. Никаких проблем с бизнес-партнерами и с подчиненным.
"Однако во второй декаде месяца ситуация кардинально изменится. Идеи стартапа на службе не будут восприняты начальством, в семье могут быть сложные конфликты из-за некоторых финансовых операций. Поведение детей будет желать лучшего", - говорит Арина Артуровна.
У холостяков во второй половине месяца появится перспектива для организации совместной жизни с партнером. В этом периоде лучше не спешить с решениями, так как определенные финансовые моменты негативно повлияют на любовную линию. В текущем периоде им будет несложно решить свои проблемы и как минимум сохранить статус-кво в своей карьере.
В отношении здоровья у Близнецов в октябре 2021 никаких проблем не будет. Занимайтесь спортом и меньше сидите за рулем и на диване, пора начать осенние пробежки или велопрогулки.
Ранее астролог также рассказала, что в октябре ждет Овна и Тельца.