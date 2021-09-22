Гороскоп на октябрь для Близнецов: ваша ситуация кардинально изменится!

Гороскоп на октябрь 2021 для Близнецов сулит вам кардинальные изменения. Вас ждет успех в бизнесе, отношения со второй половинкой наладятся, да и здоровье не подведет. Но вторая декада месяца принесет проблемы - будьте осторожны.

Прогнозом на октябрь для Близнецов с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Октябрь для Близнецов - как месяц-качели. В первую декаду следует ждать успешной реализации себя в финансовом плане, в сфере развития бизнеса, а также эффективные оборудки с недвижимостью.

У семейных Близнецов будут идеальные отношения с близкими и собственными детьми. Никаких проблем с бизнес-партнерами и с подчиненным.

"Однако во второй декаде месяца ситуация кардинально изменится. Идеи стартапа на службе не будут восприняты начальством, в семье могут быть сложные конфликты из-за некоторых финансовых операций. Поведение детей будет желать лучшего", - говорит Арина Артуровна.

У холостяков во второй половине месяца появится перспектива для организации совместной жизни с партнером. В этом периоде лучше не спешить с решениями, так как определенные финансовые моменты негативно повлияют на любовную линию. В текущем периоде им будет несложно решить свои проблемы и как минимум сохранить статус-кво в своей карьере.

В отношении здоровья у Близнецов в октябре 2021 никаких проблем не будет. Занимайтесь спортом и меньше сидите за рулем и на диване, пора начать осенние пробежки или велопрогулки.