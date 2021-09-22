Гороскоп для Тельца на октябрь 2021: что изменится для вас в финансах, карьере и любви

Гороскоп на октябрь 2021 для знака Зодиака Телец сулит как финансовые траты, так и новые возможности. В любви есть риск увлечься не тем человеком, а путешествие подарит вам новые эмоции.

Прогнозом на октябрь для Тельца с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

В октябре Тельцам придется сильно вложиться финансово в развитие своих детей, чтобы обеспечить им полезное обучение.

"Сделайте акцент на творческое развитие, в то время как со скейтингом, паркуром и прочими экстремальными направлениями желательно повременить - в этом периоде возможны травмоопасные моменты", - советует Арина.

А вот Тельцам, пока еще лишенным родительских забот, рекомендовано заняться самопознанием и самореализацией.

"Есть резон записаться на онлайн-курсы, чтобы получить новые знания по актуальной профессии - программиста, маркетолога, веб-дизайнера. Совсем одинокие могут завести мейн-куна или агаму, но здесь нужна большая ответственность, поэтому стоит хорошо подумать по поводу домашнего питомца", - добавила астролог.

По словам эксперта, октябрь для Тельца будет удачным периодом для новых начинаний и продуктивных свершений. При большом желании они могут отправиться в путешествие, выбрав лучший вариант из тревел-трендов текущего года. Удовольствие от поездки гарантировано, более того, есть большая вероятность встретить свою любовь.

Будьте осторожны на работе - в октябре высока вероятность увлечься сотрудником или подчиненным. Такое развитие событий сопряжено с огромными проблемами со своим боссом и с собственным имиджем. Ничего хорошего, кроме проблем, скандалов и подмоченной репутации от такой истории ожидать не приходится. Также обязательно нужно поостеречься фишинга.

Финансовые возможности у Тельцов в октябре значительно улучшатся. Вам будет поручен новый коммерческий стартап, который в недалеком будущем заметно повысит ваше общее благосостояние. Только если вы не будете лениться и ждать, что все само свалиться вам на голову