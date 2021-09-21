Гороскоп на октябрь для Овна: какие перемены принесет вам эпицентр осени

Гороскоп на октябрь 2021 для Овна расскажет, что знак Зодиака ждет в делах, любви, здоровье, карьере, финансах. Какие перспективы и риски встретятся на вашем пути в середине осени - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом на октябрь для Овна с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

К чему готовиться в деловой сфере?

"Для эффективного развития бизнеса Овнам в октябре придется работать в направлении "атомизированного" контента. Такой подход закономерно приведет к успеху. Многие идеи онлайн-бизнеса удастся реализовать без существенных вложений, что вызовет у начальства стремление поощрить вас или даже продвинуть по карьерной лестнице", - рассказывает Арина.

Астролог рекомендует быть осторожнее с партнерами по бизнесу, особенно с дисижнмейкерами - с их стороны возможно неправильно принятое решение, которое в конечном результате отразится на вашем имидже.

"Старайтесь строго придерживаться коммитмента в финансовом сегменте, так как в данном случае только от этого зависит ваше дальнейшее продвижение по социальной лестнице. Особое внимание желательно акцентировать на подчиненных - вам не нужны простые исполнители, а люди, обладающие автономностью. Для этого их нужно слушать, а не только давать указания", - советует эксперт.

Что вас ждет в личной жизни?

Те, кто находится в поиске в личном плане, в октябре 2021 смогут полностью реализоваться. Вы встретите человека, стиль жизни и характер которого полностью отвечает вашему внутреннему состоянию. В перспективе виден очень хороший потенциал для создания стабильных отношений. Не упускайте возможности присмотреться к коллегам по работе - не исключено, что конкретно тем, "вашим" человеком может стать кто-либо из них.

Здоровье может подвести

Сделайте упор на состояние здоровья. Наступает сложный период, когда необходимо быть предельно внимательным к своему организму. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе, также рыбаки и велосипедисты.

Тревел-блоггерам пока лучше отдохнуть, набраться сил. В поездках в октябре могут возникать форс-мажорные ситуации, связанные с личными документами, пересечением границы, финансами.