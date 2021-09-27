Гороскоп для Стрельца на октябрь: в чем вам повезет больше всего, а в чем ждут неудачи

"Стрельцам в октябре стоит ожидать большого напряжения в работе. Нужно быть готовым предоставить начальству свое видение бизнесового направления компании - для этого случая у вас должен уже быть заготовлен соответствующий контент-план", - рассказывает астролог.

Скорее всего, вам предложат работу в довольно сложном и новом для вас сегменте, который вы воспримете как ухудшение условий труда. На самом деле, при ответственном подходе с вашей стороны в перспективе этот формат принесет большие дивиденды. В результате можете ожидать повышения своего статуса и имиджа в глазах подчиненных. К тому же, в будущем возможно и значительное улучшение общего финансового положения за счет премиальных и других дотаций.

Те, кто находится в поисках лучшей вакансии, вполне могут рассчитывать на выгодную и доходную должность в октябре 2021. Особенно это касается специалистов в сфере диджитализации и разных направлений ІТ.

В октябре у Стрельца будет соблазн приобрести что-то новое из домашнего оборудования. Именно в данном периоде спешить с такими покупками не стоит - лучше всего вложиться в собственное развитие. Запишитесь на курс занятий в фитнес-зале или в бассейн. Физическое развитие и поддержка будут для вас дополнительной возможностью успешно преодолеть все сложности середины осени.

В личном плане никаких подвижек ожидать не стоит, поскольку все усилия в октябре будут направлены на профессиональную и деловую сферу. Компенсировать потребность в общении вам помогут старые друзья.

"Опасность для здоровья маловероятна, но при этом следует быть предельно осторожным на улице в темное время суток. Также берегите суставы и сухожилия, не допускайте переохлаждения организма", - добавила Арина Артуровна.