Гороскоп для Стрільця на жовтень: в чому вам пощастить найбільше, а в чому чекають невдачі

"Стрільцям у жовтні варто очікувати великої напруги в роботі. Потрібно бути готовим надати начальству своє бачення бізнесового напрямку компанії - для цього випадку у вас повинен вже бути заготовлений відповідний контент-план", - розповідає астролог.

Швидше за все, вам запропонують роботу в досить складному і новому для вас сегменті, який ви сприймете як погіршення умов праці. Насправді, при відповідальному підході з вашого боку в перспективі цей формат принесе великі дивіденди. В результаті можете очікувати підвищення свого статусу та іміджу в очах підлеглих. До того ж, в майбутньому можливе і значне поліпшення загального фінансового становища за рахунок преміальних та інших дотацій.

Ті, хто знаходиться в пошуках кращої вакансії, цілком можуть розраховувати на вигідну і прибуткову посаду в жовтні 2021. Особливо це стосується фахівців у сфері діджиталізації та різних напрямків ІТ.

У жовтні у Стрільця буде спокуса придбати щось нове з домашнього обладнання. Саме в даному періоді поспішати з такими покупками не варто - найкраще вкластися у власний розвиток. Запишіться на курс занять у фітнес-залі або в басейн. Фізичний розвиток і підтримка будуть для вас додатковою можливістю успішно подолати всі складнощі середини осені.

В особистому плані ніяких зрушень очікувати не варто, оскільки всі зусилля в жовтні будуть спрямовані на професійну і ділову сферу. Компенсувати потребу в спілкуванні вам допоможуть старі друзі.

"Небезпека для здоров'я малоймовірна, але при цьому слід бути гранично обережним на вулиці в темний час доби. Також бережіть суглоби і сухожилля, не допускайте переохолодження організму", - додала Аріна Артуровна.