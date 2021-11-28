Гороскоп для Стрільця на листопад 2021: у чому вас чекає везіння, а в чому - труднощі і невдачі

Гороскоп для Стрільця на грудень 2021 розповість, що чекає представників цього знака Зодіаку в кінці року в сфері фінансів, кар'єри, бізнесу, відносин з близькими, друзями, здоров'я. Звідки можна чекати небезпек, а в чому вам пощастить - читайте про це в нашому матеріалі нижче.

Прогнозом на кінець року з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

За словами експерта, Стрільці в грудні покажуть свій креативний підхід у всьому і проявлять себе на повну котушку, адже сонячне затемнення буде у вашому знаку.

Вас чекає успіх у грудні

"Саме грудень буде для вас тим невеликим фундаментом, на якому втримається добробут майбутнього року. Оригінальність і винахідливість, часом на межі фолу, дозволить вам домогтися неймовірних успіхів - як в бізнесі, так і в домашніх справах", - впевнена астролог.

Розташування планет вказує на те, що Стрільці в грудні 2021 зможуть ініціювати важливий для них проект, який в найближчому майбутньому стане базовим джерелом доходів.

Будьте обережні з фінансами

Більш того, останній місяць року, що минає дає хороші передумови для отримання різних позик і кредитів. Але при цьому зірки застерігають від можливих ризиків - помилки можуть вельми дорого коштувати. Особливо важливо ставитися з граничною обережністю до кредитних сум. Все необхідно обов'язково перевіряти ще раз і не довіряти красивим обіцянкам.

Початок грудня - сприятливий період для людей бізнесу і підприємців. При оптимальному розкладі і певної економії інвестицій їх чекають цілком гідні прибутки і нові непогані угоди.

У передноворічні дні сімейних Стрільців порадують успіхи дітей. Тому є сенс витратити частину заощаджень на заохочувальні подарунки під ялинку. Можна також спланувати поїздку в гори або на теплі моря. Непогано було б вкласти фінанси в їх навчання - наприклад, іноземні мови.

З особистим життям все не так гладко

Ті, хто в пошуках відносин, можуть розраховувати на нові знайомства, але на хорошу перспективу їх розвитку в подальшому покладатися не варто.

Вже сталі пари, які відчувають проблеми з вірністю, повинні бути готові до того, що запал зрадників значно виросте. Але деякі Стрільці переведуть свої стосунки в більш серйозне русло.

Здоров'я не підведе, але поберегтися потрібно

Зі здоров'ям за великим рахунком ніяких проблем не намічається. Але потрібно бути обережним тим, хто намагається постійно мучити себе різними дієтами.

Тут дуже важлива міра, прийом вітамінів і посильні фізичні навантаження.

Відвідайте заняття йоги або сходіть в басейн - таким чином вам вдасться зняти нервову напругу.