Дехто з пенсіонерів може залишитися без виплат уже з 1 січня. Щоб цього уникнути, ідентифікацію треба пройти до 31 грудня 2026 року, але правило діє не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Щорічну фізичну ідентифікацію мають проходити дві категорії одержувачів пенсій і страхових виплат. Перша - люди, які тимчасово перебувають за кордоном не менше ніж 183 дні протягом календарного року. Сюди ж належать ті, хто через російську агресію отримав за кордоном тимчасовий захист або статус біженця і не оформлював документи на постійне проживання в іншій країні.

Друга категорія - пенсіонери, які живуть на тимчасово окупованих територіях України.

Статус внутрішньо переміщеної особи сам по собі не означає, що ідентифікацію потрібно проходити. Її не проходять ті, хто виїхав з окупованої території, фактично живе на підконтрольній Україні території, повідомив про це Пенсійний фонд і переоформив виплату за новою адресою.

Як пройти ідентифікацію дистанційно

Пенсійний фонд передбачив кілька способів. Перший - онлайн за допомогою Дія.Підпису. Для цього потрібно увійти на вебпортал Фонду або в мобільний застосунок "Пенсійний фонд України" через Дія.Підпис. Після підтвердження особи процедура вважається пройденою.

Другий спосіб - відеозв'язок із працівником Пенсійного фонду. Спершу треба подати заяву через вебпортал або зателефонувати до контакт-центру за номерами:

0 800 503 753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

Під час відеодзвінка пенсіонер показує паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і відповідає на запитання працівника.

Також ідентифікацію можна пройти особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноваженому банку.

Українці за кордоном можуть звернутися до посольства чи консульства України й отримати документ, який підтверджує, що людина жива. Його передають до Пенсійного фонду разом із заявою про поновлення виплат.

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію

Якщо людина з обов'язкової категорії не пройде ідентифікацію до 31 грудня, виплату пенсії можуть припинити. Право на вже призначену пенсію вона при цьому не втрачає.

Після проходження ідентифікації виплати поновлюють. Також потрібно повідомити Пенсійний фонд, що відповідних виплат від органів пенсійного забезпечення Росії людина не отримує.

Перевірити, чи пройдено ідентифікацію, можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду або в застосунку. Для цього є сервіс "Моя ідентифікація".

Нагадаємо, переселенцям, які мають право на допомогу на проживання, виплати продовжили автоматично до 28 лютого 2027 року.

Допомогу можуть скасувати, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів поспіль або понад 60 днів загалом протягом шести місяців.