Гороскоп на сентябрь 2021 для Скорпиона: бойтесь обмана и разрывов!

В сентябре вы будете заниматься новыми проектами, реализацией планов, внедрять новые технологии, устраивать посиделки с друзьями и участвовать в общественных организациях.

"Также вы можете столкнуться с разочарованиями либо наоборот неистово влюбится. Могут быть обманы, непонятные ситуации или проблемы, связанные с детьми, хобби, творчеством, фондовым рынком, спекуляциями на бирже, тендерами, спортом и развлечениями. Не увлекайтесь спиртным и азартными играми, так как можете попасть в ловушку", - советует астролог.

Первая половина сентября 2021 будет не очень удачна в бизнесе, может быть упадок в заказах и клиентах. Лучше всего заранее проработать план "Б", поскольку вероятен срыв планов во всех сферах. Чтобы компенсировать некоторое негативное финансовое напряжение, окажите благотворительную финансовую помощь.

Отношения с детьми будут требовать в этом месяце особого внимания, так как вы можете столкнуться с нечестностью и утаивания от вас важных факторов, проявите выдержку и попробуйте поговорить с ребенком по душам.

"В отношениях, которые не оформлены официально и есть предпосылки к разрыву, то бишь постоянные ссоры и выяснения - сентябрь поставит точку. Одинокие Скорпионы в сентябре смогут познакомиться в поездках, путешествии или в коллективе с интересным человеком", - добавила Арина.

А тем, кто озабочен вопросом недвижимости, третья декада лучше всего подойдет для сделок.