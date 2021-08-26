Гороскоп на вересень 2021 для Скорпіона: бійтеся обману і розривів!

У вересні ви будете займатися новими проектами, реалізацією планів, впроваджувати нові технології, влаштовувати посиденьки з друзями і брати участь в громадських організаціях.

"Також ви можете зіткнутися з розчаруваннями або навпаки несамовито закохається. Можуть бути обмани, незрозумілі ситуації або проблеми, пов'язані з дітьми, хобі, творчістю, фондовим ринком, спекуляціями на біржі, тендерами, спортом і розвагами. Не захоплюйтеся спиртним і азартними іграми, так як можете потрапити в пастку", - радить астролог.

Перша половина вересня 2021 буде не дуже вдала в бізнесі, може бути занепад в замовленнях і клієнтах. Найкраще заздалегідь опрацювати план "Б", оскільки ймовірний зрив планів у всіх сферах. Щоб компенсувати деяку негативну фінансову напругу, надайте благодійну фінансову допомогу.

Відносини з дітьми будуть вимагати в цьому місяці особливої уваги, так як ви можете зіткнутися з нечесністю і приховування від вас важливих факторів, проявіть витримку і спробуйте поговорити з дитиною по душах.

"У стосунках, які не оформлені офіційно і є передумови до розриву, чи то пак постійні сварки і з'ясування - вересень поставить крапку. Самотні Скорпіони у вересні зможуть познайомитися в поїздках, подорожі або в колективі з цікавою людиною", - додала Аріна.

А тим, хто стурбований питанням нерухомості, третя декада найкраще підійде для угод.