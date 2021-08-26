RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гороскоп на вересень 2021 для Скорпіона: бійтеся обману і розривів!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 для знака Зодіаку Скорпіон підкаже, до яких перипетій і каверзів долі вам потрібно бути готовими. Астролог попередила представників знака, в чому потрібно бути обережніше, а в чому їх чекає удача і успіх.

Прогнозом на вересень для Скорпіона з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

У вересні ви будете займатися новими проектами, реалізацією планів, впроваджувати нові технології, влаштовувати посиденьки з друзями і брати участь в громадських організаціях.

"Також ви можете зіткнутися з розчаруваннями або навпаки несамовито закохається. Можуть бути обмани, незрозумілі ситуації або проблеми, пов'язані з дітьми, хобі, творчістю, фондовим ринком, спекуляціями на біржі, тендерами, спортом і розвагами. Не захоплюйтеся спиртним і азартними іграми, так як можете потрапити в пастку", - радить астролог.

Перша половина вересня 2021 буде не дуже вдала в бізнесі, може бути занепад в замовленнях і клієнтах. Найкраще заздалегідь опрацювати план "Б", оскільки ймовірний зрив планів у всіх сферах. Щоб компенсувати деяку негативну фінансову напругу, надайте благодійну фінансову допомогу.

Відносини з дітьми будуть вимагати в цьому місяці особливої уваги, так як ви можете зіткнутися з нечесністю і приховування від вас важливих факторів, проявіть витримку і спробуйте поговорити з дитиною по душах.

"У стосунках, які не оформлені офіційно і є передумови до розриву, чи то пак постійні сварки і з'ясування - вересень поставить крапку. Самотні Скорпіони у вересні зможуть познайомитися в поїздках, подорожі або в колективі з цікавою людиною", - додала Аріна.

А тим, хто стурбований питанням нерухомості, третя декада найкраще підійде для угод.

Раніше астролог також розповіла, що у вересні 2021 очікує Терези, Діву, Лева, Рака, Близнюків, Тельця і Овна.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп