Гороскоп на октябрь для знака Рыбы: в чем вам сильно повезет, а откуда придут опасности

Рыб подстерегает опасность в плане травмоопасных ситуаций или возникновения ДТП в первые две декады октября. Также предполагаются небольшие проблемы со здоровьем, которых при правильном подходе к своему организму можно избежать.

Для работников финансовой сферы, гуманитариев и прочих специальностей подобного характера стоит ожидать позитивных перемен в продвижении по карьерной лестнице. Успех ждет тех, кто занят в бизнесе и торговле, любых делах, требующих точности, а также финансистов и бухгалтеров. Творческие люди могут рассчитывать на небольшие подвижки в своем направлении.

"Для семейных Рыб могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с финансовыми операциями. Здесь нужно отнестись к проблеме по-философски, либо постараться пойти на компромисс", - считает астролог.

Отношения в браке и взаимодействие с партнерами в октябре нельзя назвать безоблачными. Возможная причина разногласий - финансы. Понадобится умение находить компромисс относительно семейного бюджета, а главное - не ставить этот вопрос во главу угла. Спонтанные, необдуманные поступки в данной ситуации совершать не стоит. Тем более что в этом месяце вероятны неожиданные доходы партнера, позитивные изменения в финансовой ситуации.

В последней декаде октября 2021 у Рыб также планируется значительное финансовое пополнение вашего семейного бюджета - со стороны родственников или знакомых партнера. Также деньги могут принести любые дела, требующие от Рыб проявить фантазию и умение мыслить абстрактно.

От детей можно ждать больших успехов. Поэтому в конце месяца можно смело планировать совместный уик-энд с выездом в тревел-тур. Позвольте своему отпрыску реализовать его давнюю мечту блогерства - закажите для него с поощрительной целю хорошую аппаратуру для съемок видео.