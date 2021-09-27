Гороскоп на октябрь 2021 для Скорпиона: берегите деньги и любимых!

Для Скорпионов в октябре наступает время рутинной работы. От вас ждут новых бизнес-проектов, выполнения уже существующих контент-планов. Желательно предоставить собственные наработки начальству, так как от этого зависит ваше продвижение по карьерной лестнице, а также поддержка имиджа перед своими подчиненными.

"Второй осенний месяц - благоприятный период для реализации собственных увлечений. Самое время создавать личную онлайн-фотовыставку, освоить новую профессию или прокачать уже имеющиеся навыки. Также для этого периода актуально обновление электронного гаджета, с которым вы постоянно работаете. Автомобилю будет полезен своевременный апгрейд", - советует эксперт.

В финансовом плане стоит ожидать скрытых рисков. Существенный ущерб вашему материальному благосостоянию могут нанести факторы, которые полностью не зависят от вас - банкротство банка, пандемия, аварии, выход из строя сети интернет и прочее.

"Внимательно отнеситесь к своим ценным активам и документам, не доверяйте здесь никому. Категорически не рекомендовано в этом периоде давать деньги в долг до 20 октября - даже самым близким друзьям", - советует астролог.

В сфере интимных отношений Скорпионам в октябре не стоит форсировать события. Оставьте это на потом, так как в октябре любой вариант может привести к непредвиденному результату. Тем, кто уже находится в отношениях, рекомендовано огибать острые углы, не вступать в споры, неизменно приводящие к скандалам.

Также следует поберечься в плане здоровья - отложите тревел-туры на Рождество, а свободное время уик-энда лучше проводите в кругу друзей или семьи.