Гороскоп на жовтень 2021 для Скорпіона: бережіть гроші і коханих!

Для Скорпіонів в жовтні настає час рутинної роботи. Від вас чекають нових бізнес-проектів, виконання вже існуючих контент-планів. Бажано надати власні напрацювання начальству, так як від цього залежить ваше просування по кар'єрних сходах, а також підтримка іміджу перед своїми підлеглими.

"Другий осінній місяць - сприятливий період для реалізації власних захоплень. Саме час створювати особисту онлайн-фотовиставку, освоїти нову професію або прокачати вже наявні навички. Також для цього періоду актуально оновлення електронного гаджета, з яким ви постійно працюєте. Автомобілю буде корисний своєчасний апгрейд", - радить експерт.

У фінансовому плані варто очікувати прихованих ризиків. Істотної шкоди вашому матеріальному добробуту можуть завдати фактори, які повністю не залежать від вас - банкрутство банку, пандемія, аварії, вихід з ладу мережі інтернет тощо.

"Уважно поставтеся до своїх цінних активів і документів, не довіряйте тут нікому. Категорично не рекомендовано в цьому періоді давати гроші в борг до 20 жовтня - навіть найближчим друзям", - радить астролог.

У сфері інтимних стосунків Скорпіонам в жовтні не варто форсувати події. Залиште це на потім, так як в жовтні будь-який варіант може привести до непередбаченого результату. Тим, хто вже знаходиться у відносинах, рекомендовано огинати гострі кути, не вступати в суперечки, що незмінно призводять до скандалів.

Також слід поберегтися в плані здоров'я - відкладіть тревел-тури на Різдво, а вільний час уїк-енду краще проведіть в колі друзів або сім'ї.