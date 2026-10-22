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Як вирішити проблему мобілізації в Україні? Відповідь омбудсмена

10:57 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Володимир Куренной aimg Юлія Акимова aimg Василина Копитко
Як вирішити проблему мобілізації в Україні? Відповідь омбудсмена Омбудсмен вважає, що співробітники ТЦК повинні мати бодікамери (фото: Getty Images)
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Розв'язання проблеми мобілізації, на думку Дмитра Лубінця, лежить не в площині "заплющування очей на проблему", а в тотальній прозорості та невідворотності покарання. Повернути втрачену довіру суспільства, коли за гроші можна "порішати", буде важко, але можливо.

Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як вирішити проблему мобілізації

Для відновлення довіри суспільства потрібні рішучі кроки, де головними запобіжниками мають стати цифровізація та відеоконтроль.

Перше і ключове - це тотальна відеофіксація. Кожен співробітник ТЦК під час роботи у групах оповіщення повинен бути з увімкненою бодікамерою, а всі приміщення центрів комплектування мають бути обладнані відеоспостереженням.

Логіка омбудсмена тут проста: якщо під час конфлікту бодікамера виявилася вимкненою, система має апріорі діяти за презумпцією вини працівника ТЦК.

До того ж обов'язковою є участь офіцерів Національної поліції, які повинні реагувати на порушення закону з обох боків - як щодо цивільних, так і щодо військових.

Читайте також про те, що Кабінет міністрів України планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання від мобілізації.

Раніше ми писали про те, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав не поспішати з висновками щодо змін у бронюванні та відстрочках.

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