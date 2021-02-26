UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Гороскоп на март 2021 для Козерога: что кардинально изменится в вашей жизни уже весной

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 для Козерога расскажет, к каким важным переменам в жизни следует приготовиться представителям знака Зодиака в первый месяц весны. Что ждет вас в любовных, карьерных, финансовых делах и здоровье - читайте в нашем материале.

Прогнозом на март 2021 года для Козерога поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

"Ваши умственные способности и предприимчивость в марте усилятся в разы, будут легко завязываться контакты и деловые отношения, повысится подвижность. Отлично будут складываться организационные дела", - рассказывает эксперт.

Март - благоприятный период для встреч, поездок, командировок, внедрения новых идей и разработок, оформления бумаг. Возможно, кому-то из близких или родственников понадобится ваша помощь.

"Ваша активность в этот период в основном будет связана с профессиональной деятельностью. Будет много работы, суеты и "кипиша". Вы сможете сменить работу или активно заниматься поиском работы. Так же могут быть кратковременные или дополнительные доходы и заработки. Спешка может привести к нервозности и как следствие - к ошибкам", - рекомендует Арина Артуровна.

Астролог предупредила, что в марте обострятся болезни, возможны простуды, воспалительные заболевания. Также возможны срочное хирургическое вмешательство, например, в связи с травмой или острым аппендицитом.

"Хорошо предпринять какие-то действия по улучшению и укреплению своего иммунитета: записаться в тренажерный зал, посетить сеансы массажа, спа, начать бегать по утрам", - подытожила астролог.

Ранее астролог поделилась также гороскопом для Стрельца, Скорпиона, Весов, Девы, Льва, Рака, Близнецов, Тельца и Овна.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины гороскоп
Читайте также
Эти знаки Зодиака внезапно обогатятся в конце февраля: Глоба назвал четверых избранных
Венера в Рыбах: кому уникальный период принесет наибольшую удачу
Прогноз погоды