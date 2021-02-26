Гороскоп на март 2021 для Козерога: что кардинально изменится в вашей жизни уже весной

"Ваши умственные способности и предприимчивость в марте усилятся в разы, будут легко завязываться контакты и деловые отношения, повысится подвижность. Отлично будут складываться организационные дела", - рассказывает эксперт.

Март - благоприятный период для встреч, поездок, командировок, внедрения новых идей и разработок, оформления бумаг. Возможно, кому-то из близких или родственников понадобится ваша помощь.

"Ваша активность в этот период в основном будет связана с профессиональной деятельностью. Будет много работы, суеты и "кипиша". Вы сможете сменить работу или активно заниматься поиском работы. Так же могут быть кратковременные или дополнительные доходы и заработки. Спешка может привести к нервозности и как следствие - к ошибкам", - рекомендует Арина Артуровна.

Астролог предупредила, что в марте обострятся болезни, возможны простуды, воспалительные заболевания. Также возможны срочное хирургическое вмешательство, например, в связи с травмой или острым аппендицитом.

"Хорошо предпринять какие-то действия по улучшению и укреплению своего иммунитета: записаться в тренажерный зал, посетить сеансы массажа, спа, начать бегать по утрам", - подытожила астролог.