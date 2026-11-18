Піти на пенсію раніше за інших можуть працівники шкідливих і важких виробництв. Але однієї професії з офіційного списку для цього недостатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Пенсію за віком на пільгових умовах призначають за цим законом та урядовими постановами. Вона базується на двох офіційних переліках - Списку № 1 і Списку № 2. Шахтарів, які повний робочий день працюють під землею, ці правила не стосуються.

Які професії та виробництва входять у списки

До Списку № 1 належать галузі з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці. Це насамперед металургія повного циклу: доменні, сталеплавильні, прокатні цехи та гарячі ділянки лиття.

Також сюди входить хімічне та нафтохімічне виробництво. Йдеться про роботу з отруйними речовинами, кислотами, лугами, вибухонебезпечними та канцерогенними сполуками, тобто такими, що можуть викликати рак.

Ще один напрям - ядерна енергетика та промисловість, де працюють із радіоактивними речовинами та джерелами радіації. До списку також віднесли виробництво кольорових металів, скла, кераміки та цементу. Мова про гарячі цехи та роботу з важкими пиловими чи газовими сумішами.

Список № 2 охоплює професії, де люди довго працюють у несприятливих умовах. Це високий рівень шуму, вібрації, запиленості, загазованості, електромагнітного випромінювання або значні перепади температур.

У машинобудуванні та металообробці це ливарні, ковальські й термічні цехи та гальванічне виробництво. У транспорті - окремі категорії працівників локомотивних бригад, екіпажів суден річкового та морського флоту, цивільної авіації й дорожньо-будівельної техніки.

Також у список входять експлуатація та ремонт енергетичного обладнання у специфічних умовах. Окрім цього, пільги діють у виробництві будівельних матеріалів, легкій і харчовій промисловості - там, де працюють зі шкідливими речовинами чи в складному мікрокліматі.

Скільки потрібно стажу і які документи подати

За Списком № 1 чоловіки можуть вийти на пенсію від 50 років. Для цього потрібен загальний стаж не менше 25 років, з яких щонайменше 10 років - саме за цим списком.

Жінкам потрібно досягти 45 років і мати загальний стаж не менше 20 років. З них мінімум 7 років і 6 місяців мають припадати на роботу за Списком № 1.

За Списком № 2 чоловіки виходять на пенсію від 55 років. Потрібно 30 років загального стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців - за цим списком.

Жінкам за Списком № 2 потрібно досягти 50 років. Їхній загальний стаж має бути не менше 25 років, з них 10 років - за цим списком.

Якщо пільгового стажу менше, ніж потрібно, пенсійний вік можуть зменшити пропорційно. Але людина має відпрацювати не менше половини необхідного пільгового строку.

За Списком № 1 чоловікам вік зменшують на 1 рік за кожний повний рік пільгового стажу, а жінкам - на 1 рік і 4 місяці. За Списком № 2 чоловікам його зменшують на 1 рік за кожні 2 роки і 6 місяців стажу, жінкам - на 1 рік за кожні 2 роки.

Сам факт, що професія є в офіційному списку, пенсію автоматично не гарантує. Пенсійний фонд України вимагає дотримання кількох умов.

Перша - повний робочий день. На шкідливих роботах людина має бути зайнята не менше 80% робочого часу, встановленого для цього виробництва.

Друга - атестація робочих місць. Умови праці та шкідливі чинники на підприємстві підтверджують результатами атестації, яку проводять не рідше ніж раз на 5 років.

Третя - документи. Потрібні записи у трудовій книжці та уточнювальні довідки підприємства, де вказано характер робіт, а також первинні документи - табелі й накази.

Нагадаємо, що вчителям і медикам просять повернути право на пенсію після 25 років вислуги.

Автор петиції на сайті Кабінету міністрів пропонує зменшити вислугу з 30 до 25 років, як було до 2011 року. Поки звернення набрало трохи більше 1 тисячі голосів із 25 тисяч потрібних.