Названы 20 лучших сериалов 2018 года

Фото: (metacritic.com)

Будет что посмотреть на праздниках

В конце года традиционно подводятся его итоги в различных областях. Так, известный онлайн-агрегатор отзывов и рецензий Metacritic подвел собственные итоги, обнародовав список лучших новых сериалов уходящего года по мнению профессиональных критиков.

Отметим, что в список попали те проекты, которые дебютировали в США в 2018 году и получили не меньше семи рецензий от профессиональных кинокритиков. Рейтинг возглавил проект "Моя гениальная подруга", экранизация одноименного литературного произведения Элены Ферранте.

Список лучших из новых сериалов 2018 года выглядит следующим образом:

1. "Моя гениальная подруга" (87 баллов)

Фото: (metacritic.com)

2. "Барри" (83)

Фото: (metacritic.com)

3. "Убивая Еву" (83)

Фото: (metacritic.com)

4. "В свободном улете" (83)

5. "Возвращение домой" (83)

6. "Соболезную вашей утрате" (83)

7. "Конец ***го мира" (81)

8. "Нарко: Мексика" (80)

9. "Телохранитель" (79)

10. "Черная молния" (79)

11. "Навеки Салли" (77)

12. "Делая это" (77)

13. "Навсегда" (77)

14. "Решала" (75)

15. "Поза" (75)

16. "Монстры корпорации" (75)

17. "Коннеры" (75)

18. "Так близко" (75)

19. "Жизнь" (75)

20. "Ты" (74)

Напомним, ранее американский институт киноискусства (AFI) объявил лауреатов ежегодной премии AFI Awards 2018, которая присуждается топ-20 лучшим кинофильмам и сериалам года. Фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Звезда родилась" в очередной раз попал в рейтинг лучших в 2018 году.

Мы также сообщали, что журнал Time, который ранее собрал подборку лучших фильмов 2018 года, опубликовал рейтинг из 10 лучших сериалов. На первом месте оказался триллер "Убивая Еву".

Кстати, национальный совет кинокритиков США присудил награду за лучший фильм года картине американского режиссера Питера Фаррелли "Зеленая Книга".

Видео: РБК-Украина